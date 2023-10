Apple Pencil 3 svelata oggi?/ Caratteristiche e prezzo, avrà le punte intercambiabili

Potrebbe debuttare oggi la nuova penna della Apple, la Pencile numero 3. Secondo le indiscrezioni, così come si legge sul sito di Wired, per il 17 ottobre è previsto il lancio del nuovo “gadget” di Cupertino che dovrebbe portare con se delle novità molto interessanti sia a livello di design quanto di funzioni. Ad anticipare il lancio della stessa è stato il noto leaker Majin Bu, considerato uno dei più attendibili nel suo campo, che attraverso la sua pagina ufficiale su X ha appunto mostrato l’Apple Pencil 3 con tanto di render della penna capacitiva.

A spiccare sono le punte intercambiabili della stessa, che permetterebbero un’esperienza di maggiore personalizzazione per chi è solito lavorare con i tablet della Mela ad esempio per prendere appunti o modificare dei documenti, ma anche disegnare, dipingere e via discorrendo. Da una estremità, quindi, troveremo il sistema magnetico intercambiabile, mentre per quanto riguarda le altre caratteristiche ci sarà la possibilità di ricaricare la batteria in modo magnetico tramite il contatto con l’iPad compatibile o eventualmente con il classico cavo usb.

APPLE PENCIL 3 SVELATA OGGI? DOVREBBE COSTARE 149 EURO

Majin Bu ha addirittura anticipato anche il prezzo dell’Apple Pencil 3, circa 149 euro, quindi lo stesso della versione numero due della penna capacitiva della Mela. Inoltre ci sarà la possibilità di richiedere un’incisione gratuita per personalizzarla con delle iniziali ma anche dei numeri, degli emoji o dei nomi.

Apple Pencil 3, come detto in apertura, dovrebbe far parte delle presentazioni previste per la giornata di oggi in casa Cupertino, e “reveal” che dovrebbe avvenire nel corso del pomeriggio odierno ora italiana, anche se non si tratterà di un vero e proprio evento così come il keynote del mese scorso, ma semplicemente di un aggiornamento del catalogo. Stando ai rumors potrebbero essere aggiornati anche gli iPad, con novità per quanto riguarda le versioni standard, di Air e Mini, in particolare a livello di hardware e design.

