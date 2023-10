Apple Pencil 3 ufficialmente svelata/ Prezzo, caratteristiche e novità: in vendita a 95 euro

Così come vi avevamo anticipato già nelle scorse ore, Apple ha presentato ufficialmente la sua nuova Pencil, la numero tre della sua storia. Come sottolineato anche dai colleghi di Wired, si tratta della versione più economica di sempre, visto che la si può acquistare a meno di 100 euro, precisamente 95. Oltre al prezzo l’altra grande novità risulta essere la presenza dell’ingresso USB Type-C per la ricarica tramite cavetto; Apple, così come per l’iPhone 15, ha quindi voluto introdurre la presa di ricarica diversa dalla Lightning (di proprietà), sottostando a quanto stabilito per legge dall’Ue, che ammette un solo tipo di ricarica per tutti i dispositivi per evitare sprechi e rifiuti.

Rispetto ai rumors della vigilia, però, la nuova Apple Pencil 3 non presenta le punte intercambiabili, mentre la scheda tecnica si posiziona a metà fra prima e seconda generazione, con l’introduzione della funzione che permette alla stessa penna capacitiva di agganciarsi in maniera magnetica al lato degli iPad compatibili con la stessa. Inoltre la latenza è di fatto pari a zero, e troviamo anche la sensibilità all’inclinazione.

APPLE PENCIL 3 UFFICIALMENTE SVELATA: GLI IPAD COMPATIBILI

La nuova Apple Pencil quindi, rappresenta per Wired più un’alternativa low cost alle due precedenti “penne”, cercando di colmare alcune lacune presenti nella prima versione, ma rimanendo inferiore alla seconda, al momento quindi la penna capacità della Mela più performante.

Risulta essere inoltre la più corta e la più leggera, misurando solo 155 millimetri e pesando 20,5 grammi, mentre a livello di design riprende quello dell’Apple Pecil 2, con un bordo piatto e appunto magnetico. A riguardo viene specificato che la penna capacitiva è compatibile con iPad Pro 12,9″ di 3ª, 4ª, 5ª e 6ª generazione, iPad Pro 11″ di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª generazione, iPad Air di 4ª e 5ª generazione, iPad mini di 6ª generazione, iPad di 10ª generazione. Supporta inoltre le funzioni di iPadOS come Scrivi a mano e Note rapide e può inoltre essere riconosciuta anche senza il contatto con il display grazie alla funzione hover.

