Apple, presentati i MacBook M3 allo Scary Fast/ Potenza di calcolo inaudita e una super batteria

Si è tenuto come da programma la scorsa notte l’evento Apple Scary Fast, un nuovo keynote che fa il verso ad Halloween e durante il quale l’azienda di Cupertino ha svelato al mondo intero i suoi nuovi MacBook con il chip di nuova generazione M3. Dopo settimane di chiacchiere e indiscrezioni alla fine la Mela ha ufficializzato i computer con la terza evoluzione dell’Apple Silicon con tecnologia a 3 nanometri e disponibile sia nella versione base, quanto Pro e Max. Obiettivo di Apple, come sottolinea anche Repubblica, portare ancora più potenza nei nuovi Mac, ed in effetti sembrano esserci riusciti visto che i nuovi computer di Cupertino vantano un 30 per cento in più in performance ma utilizzando metà dell’energia degli M1, così come dichiarato da Apple.

L’introduzione dei chip M3 va letto anche in un’altra chiave, quella di un’apertura ulteriore di Cupertino al mondo dei videogiochi, così come già fatto vedere lo scorso settembre in occasione della presentazione di iPhone 15. Tali chip sono infatti avanzatissimi dal punto di vista grafico di conseguenza sono una gioia per tutti i gamer al mondo, italiani in primis. Il salto di qualità rispetto alle due generazioni precedenti è incredibile, per lo meno stando a quanto si è visto durante il Keynote, ed inoltre la batteria è decisamente più durevole, fino a 22 ore, mai raggiunta fino ad ora (comunque da verificare).

APPLE, PRESENTATI I MACBOOK M3 ALLO SCARY FAST: I PREZZI

Il nuovo MacBook Pro sarà nuovo anche dal punto di vista estetico, visto che è presente una colorazione completamente nera, lo Space Black, mentre in merito alle dimensioni non cambia nulla, tenendo che le diagonali restano quelle già viste da 14 e 16 pollici.

Manca il Face ID mentre troviamo il Touch ID, ma come detto sopra è la potenza, la capacità di calcolo e il livello grafico a lasciare di stucco. Infine il prezzo, come si legge sul sito ufficiale Apple: “MacBook Pro 14″ con chip M3 è disponibile a partire da € 2.049 (IVA inclusa), e € 1.919 (IVA inclusa) per il settore Education; MacBook Pro 14″ con chip M3 Pro è disponibile a partire da € 2.599 (IVA inclusa), e € 2.399 (IVA inclusa) per il settore Education; MacBook Pro 16″ è disponibile a partire da € 3.099 (IVA inclusa)”.

