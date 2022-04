Apple rilascia iOS 16/ Novità in arrivo: data uscita, compatibilità e caratteristiche

Apple sarebbe quasi pronta a comunicare l’uscita di iOS 16, anche se ancora si attendono i dettagli su cosa conterrà il major update di Cupertino. La conferenza WWDC 2022 si terrà a giugno, mese in cui finalmente verranno rilasciati i dettagli anche per watchOS 9 e iPadOS 16.

A dar voce ad alcuni spoiler è stato il giornalista di Bloomberg, ovvero Mark Gurman. Secondo il reporter ci saranno delle importanti novità riguardo la grafica e funzionalità ancora più sorprendenti. Nonostante non ci siano certezze, possibilmente gli update riguarderanno la salute.

Apple iOS 16: uscita e spoiler in arrivo? Cosa aspettarsi

Al momento nessun dettaglio certo sull’uscita di iOS 16, tranne per la sola data del 6 giugno 2022, nel quale il major update dovrebbe esser rilasciato esclusivamente agli sviluppatori. In modo tale che i tecnici informatici possano assicurarsi delle effettive funzionalità e/o eventuali problematiche da risolvere.

Come qualsiasi grande aggiornamento, anche iOS 16, watchOS 9 e iPadOS potrebbero avere dei bug iniziali. Il lancio avrà comunque un periodo di tempo piuttosto largo: da giugno 2022 fino al periodo autunnale del 2023, tempistiche che serviranno per correggere errori e aggiungere nuove funzionalità.

Restando in tema di novità, probabilmente Cupertino potrebbe pensare (era ora, qualcuno esclamerà), di approfittare dell’integrazione tra iOS 16 e il tanto vociferato visore attualmente mai visto in rete. Secondo il giornalista Gurman:

“Per quanto ne so, un’introduzione in piena regola dell’auricolare per realtà mista è probabilmente ancora fuori questione a giugno, ma mi è stato detto che le versioni beta di iOS 16, nome in codice Sydney, sono piene zeppe di riferimenti all’auricolare e le sue interazioni con l’iPhone.”

Update di iOS 16: compatibilità e rumors sulle caratteristiche

L’Apple WorldWide Developers Conference anche quest’anno (a causa della pandemia), si terrà online. Nel frattempo quel che sappiamo è che tra le possibili nuove caratteristiche si potrebbero presentare le suddette:

Aspetto migliorato riguardo l’interfaccia grafica;

Nuovi ed innovativi widget;

Nuova applicazione “fotocamera”, con integrazioni più smart e innovative.

Si tratta però, di rumors da confermare. Dunque è indispensabile trattare tali possibilità come “voci di corridoio”, dato che i reali cambiamenti si potranno appurare soltanto dopo aver visto la conferenza WWDC che ricordiamo si terrà a giugno 2022.

Inoltre in molti amanti del melafonino, si chiedono quali iPhone saranno compatibili con iOS 16? Ecco l’elenco completo (salvo cambiamenti):

iPhone del 2022; iPhone SE 2022; iPhone 13 Pro Max; iPhone 13 Pro; iPhone 13; iPhone 13 mini; iPhone 12 Pro Max; iPhone 12 Pro; iPhone 12 mini; iPhone 12; iPhone 11; iPhone 11 Pro; iPhone 11 Pro Max; iPhone XS; iPhone XS Max; iPhone XR; iPhone X; iPhone 8; iPhone 8 Plus; iPhone 7; iPhone 7 Plus; iPhone SE 2020; iPod touch (7ª generazione); iPad Pro 12,5 pollici (2015 o superiore) iPad Pro 11 pollici (2018 o superiore) iPad Pro 10,5 pollici; iPad Pro 9,7 pollici; iPad Air 4; iPad Air 3; iPad (8ª generazione) iPad (7ª generazione) iPad (6ª generazione) iPad mini 5.

Risulteranno invece incompatibili con iOS 16, i modelli dei melafonini meno recenti, come ad esempio Phone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1ª generazione dell’anno 2016), iPad mini 4, iPad Air 2 e

iPad (5ª generazione).

