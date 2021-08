Apple spierà gli iPhone contro pedopornografia/ C’è il software: setaccerà l’iCloud

Apple ha sviluppato un nuovo software che permetterà di “spiare” i dispositivi mobili dei propri clienti, quindi i possessori di iPhone, e scoprire se sugli stessi vi saranno foto o video inerenti la pedopornografia. A riportare la notizia, che sta già creando non poca polemica, è l’autorevole quotidiano della Grande Mela, New York Times, che ha fornito numerosi dettagli, a cominciare dal nome della nuova tecnologia, neuralMatch, che entrerà in funzione al momento solo negli Stati Uniti, entro la fine dell’anno. In poche parole il software “spia” scandaglierà non tanto i telefoni o i tablet, quanto lo spazio degli iCloud, per scoprire se sia stata archiviata qualche immagine o qualche video riconducibili alla pedopornografia.

Stando a quanto specificato dal New York Times, Apple si appresterà anche a fornire entro la fine dell’anno, uno strumento ai genitori che permetterà di capire se i propri figli riceveranno delle immagini di nudo in un messaggio. Anche in questo caso si tratterà di un software spia che analizzerà quanto scaricato dal dispositivo: le immagini giudicate sospette verranno poi segnalate, e quindi l’account dell’utente che ha inviato i file potrà essere sospeso e inviata una segnalazione al Centro nazionale per i bambini scomparsi e sfruttati.

APPLE VS PEDOPORNOGRAFIA, PRONTO IL SOFTWARE SPIA MA E’ POLEMICA

Un sistema senza dubbio lodevole tenendo conto del giro notevole di pedopornografia sul web, delle veri e proprie reti di persone malate che si scambiano materiale spregevole riguardante anche bambini piccolissimi, di pochi anni. La multinazionale di Cupertino ha fatto sapere che il nuovo software rispetterà la privacy degli utenti, ma come detto sopra, sono state molte le perplessità esternate subito dopo l’annuncio del NYT.

Secondo alcuni, infatti, questo software rappresenta un primo passo verso un controllo sempre più serrato sulle comunicazioni e sui vari dispositivi. Matthew D. Green, docente di crittografia alla Johns Hopkins University, è invece convinto che tale software potrebbe essere richiesto da governi e autorità: “Non vedo come possano dire no da questo punto in poi”.

