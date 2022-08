Apple TV plus/ La Major League Baseball in Italia: il programma

Per tutti gli appassionati del mondo del baseball adesso sarà possibile vederlo in streaming su Apple TV Plus anche in Italia. A partire da adesso Friday Night Baseball, nonché le partite settimanali della Major League Baseball (MLB), si potranno vedere in Italia gratuitamente.

Ottima notizia per tutti quelli che seguono il baseball in Italia. Tutto quello di cui è necessario è essere abbonato a Apple TV+, non si sa però se più avanti sarà necessario acquistare un pacchetto a parte. Andiamo a scoprire gli incontri che veranno trasmessi.

DAZN Sky/ Il nuovo accordo fonde streaming e satellite (con due abbonamenti)

Apple TV Plus: il programma di settembre

Per il momento sono solamente due gli eventi che si potranno seguire su Apple TV plus. Stiamo parlando dell’incontro tra Washington Nationals e Philadelphia Phillies. La partita si giocherà a Filadelfia nel Citizens Bank Park. L’altro incontro invece sarà la sfida tra Cincinnati Reds contro i Milwaukee Brewers all’American Family Field di Milwaukee.

Samsung Unpacked/ Specifiche tecniche di tutti i nuovi prodotti

Ovviamente si trattano di incontri che vengono trasmessi in diretta e giocnado in America, per noi italiani, l’orario non è dei migliori. Infatti la prima partita inizierà alle 00:25, invece la seconda alle 01:25 di sabato 6 agosto.

Nelle precedenti ore, Apple ha annunciato che le partite del Friday Night Baseball, verranno trasmessi (oltre all’Italia) su altri tre Paesi:

Repubblica Dominicana;

Germania;

Colombia.

Un’altra novità per tutti gli appassionati e nuovi sta per arrivare. Il colosso statunitense, ha pubblicato tutto il programma di settembree si avrà la possibilità di seguire tutte le partite su tutti i dispositivi:

Elon Musk Twitter/ Ancora scintille prima del processo, accuse per truffa

Sabato 3 settembre alle ore 01:00 Miami Marlins vs Atlanta Braves. Alle ore 04:00 Philadelphia Phillies vs San Francisco Giants;

Sabato 10 settembre alle ore 02:00 Cleveland Guardians vs Minnesota Twins. Alle ore 03:30 Atlanta Braves vs Seattle Mariners;

Sabato 17 settembre alle ore 01:00 Baltimore Orioles vs Toronto Blue Jays. Alle ore 04:00 Los Angeles Dodgers vs San Francisco Giants;

Sabato 24 settembre alle ore 01:00 Boston Red Sox vs New York Yankees. Alle ore 04:00 St. Louis Cardinals vs Los Angeles Dodgers.

Quindi su Apple TV Plus ci saranno dei doubleheader, ovvero l’insieme di due partite di due squadre giocate nello stesso giorno. I contenuti extra come quelli del pre-partita si potranno vedere tramite l’app Apple TV disponibile su iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K e HD, iPod Touch, ma non solo, anche su Xbox, PlayStation e alcune Smart TV come Samsung e LG, oppure attraverso questo indirizzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA