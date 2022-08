Apple Watch 8 avrà il termometro?/ Orologio misurerà (forse) la temperatura corporea

L’Apple Watch 8 verrà presentato il prossimo autunno, e in vista del grande annuncio si sprecano le indiscrezioni in merito alle funzioni che il nuovo orologio intelligente della Mela dovrebbe prevedere. Attenzione a quanto emerso nelle ultime ore in rete, secondo cui il nuovo “gadget” di Cupertino potrebbe godere di una novità davvero molto interessante in quanto a monitoraggio della salute. Secondo il brevetto depositato presso l’USPTO, infatti, vi sarebbe un “sensore di temperatura a gradiente per i dispositivi elettronici portatili“.

Si tratta di fatto di un termometro intelligente, funzione tutt’altro che da sottovalutare tenendo conto che siamo ancora in fase di pandemia di covid, e che uno dei principali sintomi dell’infezione è proprio la febbre. Il documento non è cosa nuova, risalirebbe addirittura a due anni fa, ma l’approvazione sarebbe avvenuta in questi giorni e ciò fa presagire che la temperatura corporea sarà misurabile tramite Apple Watch Series 8. Del resto già un anno fa di questi tempi si parlava della possibilità di integrare la funzione nel Watch 7, ma alla fine non se ne fece più niente, ed ora i tempi sembrerebbero essere davvero maturi.

APPLE WATCH 8 AVRA’ IL TERMOMETRO? PRONTO UN NUOVO DESIGN

Per quanto riguarda il design, invece, l’Apple Watch 8 dovrebbe prevedere una rottura con il passato, quindi delle forme più squadrate, in linea con gli ultimi iPhone e iPad: vedremo nelle prossime settimane se tali rumors verranno confermati o meno. In attesa del nuovo Apple Watch, le prossime settimane potrebbero rappresentare l’occasione giusta per assicurarsi il modello numero 7, approfittando di un possibile calo di prezzo.

Si tratta al momento dello smartwatch migliore sul mercato, con un display più grande del 20 per cento rispetto al precedente modello e una tastiera full-size. E’ inoltre un dispositivo in grado di resistere a polvere e acqua meglio di chiunque suo collega della Mela, oltre che essere l’unico della linea Apple Watch ad avere il chip Ultra-WideBand, molto utile se si usa l’orologio per trovare gli AirTag. Al momento potrete acquistarlo a 389 euro, con l’undici per cento di sconto, a questo link di Amazon.

