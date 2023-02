Apple Watch avrà il cinturino che cambia colore?/ Depositato brevetto elettrocromico

C’è un nuovo interessante brevetto da parte di Apple che è stato scoperto presso l’ufficio statunitense dei brevetti e che riguarda gli smartwatch di Cupertino, i famosi Apple Watch. Nel dettaglio, come si legge sul portale di Wired, si fa riferimento al cinturino dello stesso orologio intelligente che sarebbe in grado di cambiare colore. E’ infatti composto da degli speciali materiali elettrocromici che possono cambiare colorazione di fatto all’istante, nel giro di pochissimo tempo, semplicemente attraverso una stimolazione elettrica.

Si tratta di fatto dello stesso principio che avviene sui parabrezza delle auto di fascia alta, o nelle finestre e nelle vetrate montate negli edifici di nuova generazione, che di fatto si scuriscono quando il sole li colpisce in maniera diretto, garantendo la giusta temperatura degli ambienti ed evitando un eccessivo surriscaldamento. Obiettivo di tale brevetto decisamente inedito è quello di evitare che il proprietario di Apple Watch non sia costretto a cambiare più cinturini da abbinare a seconda del proprio abbigliamento: basterà infatti selezionare sul proprio display la sfumatura preferita, quindi fare un semplice tap e il gioco sarà fatto.

APPLE WATCH, BREVETTO INEDITO PER IL CINTURINO: “L’UTENTE POTREBBE SCEGLIERE UN PARTICOLARE COLORE”

Sulla pagina del brevetto depositato presso l’Uspto si legge a riguardo: “L’utente potrebbe scegliere un particolare colore in base ai propri vestiti oppure agli altri indossabili, all’ambiente o a altre preferenze”. A formare il cinturino di Apple Watch saranno dei componenti in polimeri che verranno montati all’interno dei tessuti dello stesso, di modo da consentire il passaggio di elettricità che permette appunto il cambio di tonalità.

Già nel 2020, ricorda ancora Wired, OnePlus utilizzò qualcosa di simile con il Concept One, mostrando una superficie speciale elettrocromica per la cover posteriore dello smartphone, che permetteva di nascondere o rendere visibili le fotocamere posteriori quando necessario. Vivo, con il V23, aveva invece mostrato un dispositivo in grado di cambiare colore se esposto ai raggi solari, passando dall’oro al verde in pochi secondi grazie ad una patina speciale sulla back cover.

