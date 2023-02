Apple Watch Serie 8/ Per la prima volta verrà usato nelle competizioni surf

Utilizzare l’Apple Watch Serie 8 negli sport non è una novità. Quel che cambia oggi però, è una notizia importante per tutti gli atleti dell’attività acquatica, il surf. Infatti, l’organizzazione sportiva di fama mondiale, la World Surf League, ha autorizzato il dispositivo indossabile di Cupertino per essere usato nelle competizioni.

Una novità importante che dovrebbe interessar tutti, dato che per la prima volta un device di un brand hi tech come Apple, viene utilizzato nelle competizioni sportive dove a gareggiare non saranno dei principianti, bensì degli atleti professionisti.

Apple Watch Serie 8: la novità WSF per usarlo in gara

E così Apple Watch Serie 8, oltre che per gli sport di propria preferenza, potrà esser utilizzato nelle competizioni professionali organizzate e gestiste dalla società World Surf League. L’organizzazione internazionale ospita nelle sue gare, i surfer più bravi e provenienti da ogni parte del mondo.

Chi pratica questo sport acquatico, sa bene che importanza ha poter essere proclamati sponsor ufficiale o a maggior ragione, “supporter” di tali competizioni professionistiche. Ma quale sarà la funzione principale del dispositivo indossabile del colosso di Cupertino?

Apple è sempre stata molto attenta all’evoluzione e ai dettagli dei suoi device indossabili. L’Apple Watch ha subito diverse trasformazioni ed innovazioni tecnologiche, l’ultima volta ad esempio, si è parlato del prototipo in grado di sostituire il termometro. Non male, non è vero?

Durante la stagione CT (Championship Tour), gli atleti professionisti, d’èlite per esser specifici, avranno modo di provare la nuova applicazione WSL su Apple Watch Serie 8 ed anche sul device Apple Watch Ultra.

Avranno modo di restare aggiornati in tempo reale sui punteggi dei surfer concorrenti, ottenendo informazioni importanti sulla loro performance e sullo score ottenuto. Tutto semplicemente osservando il display dei dispositivi indossabili di Cupertino.

La multinazionale statunitense è fiera del “premio” ottenuto, e lo deve al suo duro lavoro sulla connettività del cellulare, allo schermo luminoso e al design resistente.











