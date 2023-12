Apple Watch Series 9 e Ultra 2 vietati negli Stati Uniti/ “La Mela ha violato un brevetto”

I due smartwatch intelligenti di casa Cupertino, leggasi l’Apple Watch Series 9 e l’Ultra 2 non verranno più venduti negli Stati Uniti nel giro di 48 ore, precisamente dal prossimo 21 dicembre. Ad annunciarlo, come si legge su Hdblog.it, è stata la stessa multinazionale americana, attraverso un comunicato in cui si specifica che: “Anche se il periodo di revisione non finirà prima del 25 dicembre. Apple sta adottando misure preventive per conformarsi nel caso in cui la sentenza dovesse restare valida”. Il riferimento è alla controversia in atto circa i brevetti per misurare la quantità di ossigeno nel sangue.

Nel 2021 la Masimo, società tecnologica, ha chiesto alla International Trade Commission (ITC) di bloccare le vendite di Apple Watch 6 per via della presunta violazione di cinque brevetti riguardanti proprio la misurazione del livello di ossigeno nel sangue, e a maggio di quest’anno la ITC ha confermato l’irregolarità, senza però raggiungere l’unanimità in sede di giuria, non riuscendo quindi ad esprimere un verdetto. La conferma della violazione è giunta lo scorso mese di ottobre, ma il blocco non è stato immediato visto che servivano 60 giorni di tempo per la revisione da parte della amministrazione Biden (Presidential Review Period).

APPLE WATCH SERIES 9 E ULTRA 2 VIETATI NEGLI STATI UNITI: IL CONTENZIOSO CON MASIMO

Come ricorda Hdblog fra Apple e Masimo i rapporti non sarebbero così idilliadici ormai da 10 anni, visto che nel 2013 le due società avevano paventato una possibile collaborazione, dopo di che la Masimo aveva spiegato che la Mela aveva approfittato degli incontri per rubare competenze e dipendenti.

Apple ha deciso di interrompere la vendita di Watch Series 9 e Ultra 2 conformandosi a quanto deciso dall’ITC, ma lo stop riguarda solamente la vendita diretta di Apple, di conseguenza i due dispositivi continueranno ad essere acquistabili altrove. Dal 25 dicembre, però, quando scadrà definitivamente il periodo di revisione, Apple dovrebbe smettere di inviare lo smartwatch ai rivenditori. Resta invece ancora in vendita il Watch SE visto che non integra la funzione di misurazione SpO2. Apple, dal suo canto, si è detta in forte disaccordo e spera che questa controversia si risolva il prima possibile.

