AppleGPT, arriva l’intelligenza artificiale della Mela?/ Cupertino lavora ad un progetto top secret

Dopo Bard, l’intelligenza artificiale di Google, ma anche WormGPT, il gemello cattivo di ChatGPT, anche Apple starebbe pensando di introdurre a breve la sua IA. A lanciare l’indiscrezione è l’autorevole Bloomberg secondo cui Cupertino starebbe sviluppando in gran segreto la sua intelligenza artificiale, o meglio, il proprio modello linguistico di grandi dimensioni. Apple non ha smentito e una volta diffusa la notizia Wall Street ha reagito facendo salire di oltre un punto percentuale il titolo.

Del resto anche Cupertino vuole essere della partita, e insieme a Microsoft, che ha investito miliardi di euro nell’intelligenza artificiale, senza dimenticarsi appunto di Google e via discorrendo, vuole avere la sua AI. La Mela starebbe prendendo molto sul serio la questione, e starebbe lavorando ad un software che verrebbe poi integrato sui suoi prodotti futuri, quindi iPhone, iPad e via discorrendo. Apple comunque preferisce usare un termine più accademico, leggasi “apprendimento automatico delle macchine”, senza mai menzionare l’intelligenza artificiale. In ogni caso del progetto si sa ben poco, se non che la Apple abbia vietato ai suoi dipendenti l’uso di ChatGPT, per paura che i suoi algoritmi possano in qualche modo scoprire i segreti industriali della Mela.

APPLEGPT, PRONTA L’IA DI CUPERTINO? PROBABILE ANNUNCIO IN ARRIVO

L’azienda comunque non partirà da zero visto che esiste già un ramo che si occupa di AI, leggasi Ajax, composto da un team di ingegneri che ha costruito un chatbot che molti chiamano AppleGPT, sempre in base a quanto spiega Bloomberg.

Al momento si tratta di un chatbot riservato, ma secondo alcuni dipendenti Cupertino sarebbe pronta ad un grande annuncio anche se non è ben chiaro se questo giungerà già in occasione del Keynote del prossimo settembre o più avanti. Per alcuni addetti ai lavori Apple si starebbe muovendo comunque troppo tardi rispetto alla concorrenza, e in un mercato che secondo le previsioni dovrebbe raggiungere cifre folli entro il 2030.

