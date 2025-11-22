Dieci anni dopo la riforma dell'apprendistato, questo importante strumento continua a evolvere e può aiutare sempre più giovani

In questi mesi la Regione Lombardia ha dato seguito alle modifiche introdotte a livello nazionale sull’apprendistato, avviando dal 2025 due percorsi sperimentali rivolti ai ragazzi più fragili, quelli che rischiano di lasciare la scuola o che proprio non riescono a stare dentro ai ritmi della didattica tradizionale. Anche altre regioni si stanno muovendo in questa direzione. È un passo richiesto da tempo dalle scuole professionali e dagli enti di formazione, perché apre possibilità nuove, concrete, per accompagnare questi ragazzi dentro percorsi che parlano un po’ di più la loro lingua.

LE SFIDE DEL LAVORO/ Ecco la "nuova formazione" che serve nelle imprese

Nel gennaio 2025, su queste pagine, avevamo già riflettuto su come rafforzare il legame tra formazione e lavoro. Torniamo a farlo, perché il contratto di apprendistato di primo livello, nato con il Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81, oggi incontra nuove declinazioni regionali che ci auguriamo lo renderanno più efficace.

Assunzione colf e badanti/ "Niente più" Quote: come cambia il sistema?

La riforma del 2015 è arrivata dopo anni di confronto e ha ridisegnato il contratto di apprendistato in tre tipologie. Il primo livello, quello di cui ci occupiamo qui, è pensato per ottenere qualifica o diploma integrando formazione e lavoro. È un’impostazione che porta ancora l’impronta di Marco Biagi, che aveva visto con lucidità come il modello duale potesse avvicinare davvero scuola e impresa.

Nel novembre 2024 Inapp ha pubblicato dati incoraggianti. Il primo livello cresce di un 14,8% nel 2022 rispetto al 2021, arrivando a 11.775 attivazioni; l’anno precedente la crescita era stata ancora più evidente, un +47%. Per gli anni più recenti non ci sono ancora dati completi, ma i segnali che arrivano dagli enti formativi parlano di una crescita che continua.

Rinnovo contratti docenti 2025/ Incrementi e novità: cosa aspettarsi?

Dentro questo quadro trovano posto le novità lombarde. I percorsi pre-professionalizzanti, per i più giovani tra i tredici e i sedici anni, lavorano su motivazione, competenze di base e quelle soft skills che spesso fanno la differenza. Sono percorsi che preparano a rientrare nella formazione o ad affrontare uno stage con più consapevolezza.

I percorsi multiprofessionali coinvolgono invece i ragazzi tra i quindici e i venticinque anni e mettono al centro laboratori, attività pratiche e periodi in azienda. Possono portare a una qualifica oppure diventare una porta d’ingresso per rientrare in un percorso ordinario.

Non sono strumenti teorici o astratti: nascono per offrire un nuovo inizio proprio a quei giovani che fanno più fatica.

In questo contesto l’apprendistato di primo livello resta uno strumento prezioso per tenere insieme quello che spesso nella realtà si separa: il bisogno concreto delle imprese e il percorso reale dei ragazzi. Da una parte le aziende che faticano a trovare competenze adeguate; dall’altra giovani che vivono la scuola come qualcosa di lontano, perché non riescono a vederne un legame con la vita che stanno cercando di costruire.

Il duale, se usato con attenzione e buon senso, può diventare un luogo di incontro possibile. Le aziende possono formare le persone secondo le loro esigenze. I ragazzi possono vedere un mestiere da vicino, provare, sbagliare, riprovare. E questo è spesso il modo più semplice e più vero per farli crescere, ma non crescono solo loro: crescono tutor, insegnanti, aziende, perché la realtà è maestra per tutti.

La nuova impostazione regionale, con percorsi molto personalizzati, va esattamente in questa direzione. Sostiene l’idea che la formazione non passa solo dai libri, ma anche da un impegno reale, dal relazionarsi con adulti che sanno ascoltare e accompagnare. Io stesso, in questi anni, ho accompagnato percorsi che in qualche modo hanno sperimentato qualcosa di simile a ciò che sta per partire ora. In aula alcuni di questi ragazzi non riuscivano, e la loro fatica inevitabilmente si trasmetteva agli altri; mentre dentro un percorso più personalizzato li abbiamo visti rifiorire. Ed è grazie a questi spazi più vivi e attenti all’unicità della persona che spesso emergono talenti invisibili in aula.

Per questo torniamo sul tema dell’apprendistato e in particolare su quello di primo livello. Non sarà la soluzione a tutto, ma oggi rappresenta una strada concreta per tenere insieme formazione, lavoro e crescita personale. Sempre più imprese si stanno accorgendo che accompagnare un ragazzo in un’esperienza formativa vera è diverso dal cercare un profilo pronto. In contesti accoglienti e ben costruiti, molti ragazzi scoprono, più o meno lentamente – ognuno ha i suoi tempi – che possono farcela, che possono trovare una posizione, la loro posizione, dentro la realtà.

Questo ulteriore passo della riforma, ne siamo convinti, rafforzerà la collaborazione tra scuole professionali, enti formativi e aziende. Se la direzione è quella dei percorsi personalizzati, capaci di dare spazio ai singoli, allora sarà un investimento che porterà frutti.

Lo abbiamo visto tante volte, soprattutto con chi rischiava di perdersi. Quando un ragazzo incontra un’occasione vera, un adulto che lo accompagna e una realtà che gli chiede qualcosa di concreto, può cambiare tutto.

Non è solo l’apprendistato che ci invita a questo sguardo. In un mercato del lavoro in rapido cambiamento possiamo solo sperare che il legislatore continui ad ascoltare con attenzione quanto scuole e imprese segnalano come urgente. Ai giovani oggi è chiesto di vivere la complessità di una realtà che cambia di continuo (il cambiamento che cambia). Il minimo che possiamo fare è costruire strumenti adeguati, capaci di accompagnarli senza lasciarli soli. Quando questo accade, formazione e lavoro tornano a parlarsi e diventano un sostegno reale per il loro cammino.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI