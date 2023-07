Approvata alla Camera la Commissione d’inchiesta sull’emergenza Covid/ Astenuti i deputati M5S

L’Aula della Camera ha espresso il suo parere favorevole alla proposta di legge per l’istituzione di una commissione di inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid in Italia. Il testo è stato approvato a Montecitorio con 172 voti a favore, nessun contrario e quattro astenuti. La proposta passa ora al Senato. I deputati del M5S non hanno partecipato alla votazione in Aula, così come quelli del Pd. I deputati di maggioranza, dopo la votazione hanno urlato in coro “Verità, verità”, come spiega l’Ansa.

In dichiarazione di voto alla Camera, Roberto Speranza, ex ministro della salute, ha affermato: “Questa commissione, per come l’avete impostata, ignorando tutte le proposte delle opposizioni, ha un’unica finalità: mettere su un tribunale politico per colpire i membri dei governi che vi hanno preceduti”. L’ex ministro ha commentato così la proposta di legge che punta all’istituzione di una commissione di inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid in Italia.

Commissione d’inchiesta sull’emergenza Covid: il commento di Speranza

Roberto Speranza, commentando la proposta di legge sulla commissione di inchiesta per la gestione dell’emergenza Covid, ha proseguito: “Ho sempre sostenuto con forza da parlamentare e ministro che chiunque abbia avuto responsabilità decisionali in una vicenda così difficile, dal sindaco del piccolo paese fino al direttore dell’OMS, deve esserne pronto a renderne conto in ogni sede. da parte mia è quello che ho fatto e che continuerò a fare. Sul nostro lavoro, come è noto, si è già concentrata la magistratura, arrivando in tempi brevi a una archiviazione con formula piena, con argomentazioni ineccepibili. Abbiamo operato con disciplina e onore“.

Giuseppe Conte, in una dichiarazione di voto sulla proposta di legge, ha affermato rivolto alla maggioranza: “Io vi accuso davanti al popolo italiano: questa commissione è una farsa, non è un atto di coraggio politico ma di vigliaccheria. Dalla vostra avete solo la forza dei numeri ma non vi riconosciamo nessuna autorevolezza politica e morale. Questa commissione ve la fate da soli: noi ascoltiamo Speranza, dopodiché questo schiaffo a chi ha lavorato lo fate senza la nostra complicità”. Così, il leader ha annunciato la mancata partecipazione M5s al voto.











