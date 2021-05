Après la Classe e Sud Sound System/ Il ritorno di due icone del Concerto primo maggio

Non potevano mancare gli Après la Classe e i Sud Sound System, nel cast dell’edizione 2021 del Concerto primo maggio, l’evento musicale più atteso dai fan della musica indipendente che quest’anno ritroveranno sul palco due icone del festival organizzato annualmente dai tre sindacati confederati Cgil, Cisl e Uil. Paris e Le radici ca tieni, i loro brani più rappresentativi, hanno già fatto da colonna sonora a diverse edizioni del Concerto, in particolare, per gli Après la Classe, quelle del 2007, 2008, 2009, 2017 e – infine – 2021. Anche i Sud Sound System sono ‘presenza fissa’ del festival probabilmente già dagli anni Novanta, avendo esordito un po’ prima degli Après la Classe. Entrambi salentini ed entrambi molto famosi anche a livello nazionale, questi due gruppi hanno segnato la storia della musica italiana proponendo al pubblico di ascoltatori due generi relativamente nuovi, il patchanka (nel caso dei primi) e il raggamuffin (nel caso dei secondi). Molti brani del loro repertorio sono stati scritti in dialetto salentino oppure in francese, lingua madre del leader degli Après la Classe Francesco Arcuti.

In occasione dell’uscita del loro ultimo singolo Salvador, nel 2020, Valerio Bruno, bassista e corista degli Après la Classe, ha rilasciato un’intervista a Social Up in cui ha parlato approfonditamente della genesi del gruppo e del loro progetto musicale: “È nato sicuramente dalla voglia di condividere qualcosa con il sogno di poterlo fare attraverso la musica lavorativamente parlando”, ha spiegato Valerio, in arte ‘Combass’. “E alla fine – prosegue – questo sogno si è realizzato: abbiamo iniziato a suonare nei primi locali in Salento, poi in diverse zone della Puglia fino ad arrivare in tutta Italia ed Europa. Così quel piccolo sogno è cresciuto ed è arrivato ad essere quello che conoscete oggi ma, sostanzialmente, il filo conduttore che ci lega dal 1996 (data del nostro primo live) è identico ad allora: stare insieme tra amici e creare una comunicazione creativa attraverso la nostra musica”.

Après la Classe e Sud Sound System insieme al Concerto primo maggio 2021

La loro visione della musica, ma più di tutto il loro stile artistico, li rende molto simili ai Sud Sound System. Questo il motivo per cui le loro carriere, a un certo punto, sono state fatte convergere. Ma gli Après la Classe hanno ancora un’idea della musica che è ‘tutta loro’: “Parlare a 360 gradi di contenuti e tematiche senza essere mai scontati: questo è l’obiettivo ancora oggi. E siamo sicuri che continuerà ad essere così perché è ciò che ci dà la forza per credere in questo nostro progetto. Sicuramente, ad oggi, anche l’avere un rapporto così vicino e di grande amicizia tra tutti noi componenti della band è estremamente importante. Abbiamo fatto insieme step di crescita a volte folli, e forse, è proprio questo che ci ha unito ancor di più”.

