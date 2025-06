Siamo quasi a metà giugno, e si respira un’aria decisamente calda e estiva. Ma è anche tempo di programmare la prossima stagione invernale, soprattutto nella prospettiva delle prossime Olimpiadi 2026. L’altro giorno, a Palazzo Regione Lombardia, è stato presentato APRESKI Milano Mountain Show (partner la Federazione Italiana Sport Invernali, patrocinio del Ministero del Turismo e di ANEF, l’associazione nazionale esercenti funiviari), a cura di Fandango Club Creators.

L’evento si terrà dal 16 al 19 ottobre 2025 al Big Theatre, nel distretto MIND (Milano Innovation District – Rho Fiera): sarà un hub di confronto, racconto e promozione della montagna in tutte le sue dimensioni: sport, cultura, turismo, impresa, tecnologia, ambiente e intrattenimento. Le prime giornate (16 e 17 ottobre) saranno b2b, dedicate al confronto tra aziende e destinazioni. Il weekend sarà invece aperto agli appassionati, con esperienze esclusive, atleti, esperti e novità dal mondo outdoor.

“Sarà un’importante opportunità per mettere in luce la bellezza e la diversità delle nostre montagne – ha detto Daniela Santanché, ministro del Turismo -. Un momento di dialogo e connessione tra tutti gli attori del settore, da chi pratica sport in montagna a chi lavora per preservarne l’integrità. Siamo determinati a sostenere un turismo sostenibile, anche grazie agli importanti interventi messi in campo per la montagna italiana, in cui abbiamo investito quasi 500 milioni negli ultimi anni. Questo approccio contribuirà a promuovere le tradizioni locali e a sostenere lo sviluppo economico e sociale delle comunità montane”.

“Regione Lombardia crede fortemente in questo format, che coniuga sport, economia, territori e nuove generazioni – ha aggiunto Federica Picchi, sottosegretario a Sport e Giovani -. Con FISI Alpi Centrali, FreeSkypass e il progetto Scivolare stiamo portando avanti anche un lavoro concreto per promuovere la pratica sportiva sulle piste, migliorare l’impiantistica e offrire formazione specializzata.

Eventi come APRESKI Milano Mountain Show sono essenziali per costruire un ecosistema montano capace di innovarsi, attrarre giovani, connettersi al tessuto economico e culturale della regione. La montagna non è solo un luogo da vivere, ma una risorsa strategica da costruire insieme, anche in vista delle sfide e delle opportunità che ci attendono con Milano-Cortina 2026 e oltre”.

L’evento milanese è stato fortemente voluto da FISI quale ouverture di stagione. “Si riuniranno tutti gli attori legati al mondo degli sport invernali e della montagna – ha detto Flavio Roda, presidente FISI -, a tutto interesse del movimento complessivo, del mercato e dell’indotto generato. Sin dallo scorso anno sono cominciati sondaggi con diverse agenzie, fino ad arrivare a Fandango Club, alla quale è stata assegnata l’organizzazione. APRESKI Milano Mountain Show non sarà una replica di Skipass, si svolgerà a Milano, e sarà concepito in maniera totalmente diversa”.

“Il nostro appuntamento – ha precisato Andrea Baccuini, direttore artistico di APRESKI – nasce con l’ambizione di stimolare il ‘Sistema Montagna’ italiano ad aprirsi a nuove prospettive, esperienze, connessioni. Ci stiamo impegnando per dare vita a un evento capace di far dialogare visioni differenti e accrescere il patrimonio della montagna italiana anche ispirandosi a modelli internazionali innovativi e virtuosi. Parleremo di Olimpiadi, certo, ma soprattutto del dopo: perché è lì che si gioca la vera sfida. E lo faremo attraverso il linguaggio dello spettacolo, perché solo ciò che coinvolge davvero ha il potere di generare visione, consenso e cambiamento”.

“Questo evento nasce da un vuoto, quello di un momento formale di incontro – ha detto Michele Budelli, presidente di Fandango Club Creators – in grado di riunire in uno stesso momento e spazio tutti i protagonisti della montagna. Parlo di quella invernale, che si fonda principalmente sulla neve, ma anche di quella delle altre stagioni, magari meno conosciute ma non meno ricche di fascino, di attrattive e di attività peculiari.

Anche Milano è montagna: per questo abbiamo deciso di portare qui un evento che riunisca persone accomunate dalla stessa passione, risponda alle esigenze degli operatori e lanci un progetto destinato a durare nel tempo. Con attenzione particolare all’intrattenimento, allo spettacolo, al coinvolgimento delle nuove generazioni e con la partecipazione attiva della FISI, elemento fondamentale”.

La destagionalizzazione è anche un obiettivo perseguita da ANEF. “Abbiamo a cuore che di montagna si parli e che sia organizzato un momento nel quale le terre alte possano essere protagoniste attraverso momenti di confronto tra gli operatori, dibattiti con le istituzioni, analisi scientifiche ed eventi aperti al pubblico – ha aggiunto Massimo Fossati, vicepresidente dell’associazione -.

Per questo abbiamo quindi promosso e sostenuto con convinzione fin dal principio APRESKI Milano Mountain Show, perché consideriamo questa manifestazione un modo efficace per dare valore ai nostri territori e alle comunità che li abitano, non solo agli occhi dell’opinione pubblica italiana, ma anche di tutti i nostri clienti e partner internazionali. Per dimostrare concretamente tale supporto, abbiamo deciso di tenere il nostro evento annuale più importante, l’assemblea generale, proprio all’interno di APRESKI, venerdì 17 ottobre”.

