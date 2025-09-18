Si avvicina l'appuntamento con la prima edizione di APRESKI Milano Mountain Show che aprirà i battenti il 16 ottobre

Tra un mese, Milano ospiterà la prima edizione di APRESKI Milano Mountain Show (dal 16 al 19 ottobre, Bih Theatre MIND), il nuovo forum internazionale della montagna, un luogo di incontro, visione e confronto tra mondi diversi, un mix tra expo, salone, forum: un laboratorio di idee e contaminazioni, un grande palcoscenico che metterà insieme sport invernali, turismo alpino, cultura, scienza, visione e innovazione. Un progetto che nasce in un momento storico cruciale, a pochi mesi dalle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, con l’obiettivo di trasformare la montagna da destinazione turistica a ecosistema vivo, competitivo e sostenibile.

Tanti i temi al centro di APRESKI, spiega Cristian Celoria, partner PwC Italia, strategic advisor APRESKI Milano Mountain Show, “la montagna, oltre a rappresentare un elemento iconico e caratteristico di molti dei nostri territori, è un laboratorio naturale di eccellenze e innovazioni, competenze e tradizioni che ogni giorno si misurano con la volontà di guardare al futuro e la necessità di garantire uno sviluppo sostenibile per territori e comunità.

Durante APRESKI, grazie alla partecipazione delle imprese, istituzioni, università ed esperti più rappresentativi della montagna italiana, ci confronteremo su tutte le sfide più significative che l’ecosistema montano deve affrontare, dalla transizione verde e digitale alla valorizzazione delle filiere locali, dal turismo consapevole e sostenibile fino al miglioramento della competitività e attrattività. Sarà l’occasione per iniziare a costruire una narrazione della montagna non soltanto come luogo da preservare o da visitare, ma come ecosistema di innovazione, sostenibilità e futuro del Paese”.

Gli fa eco Andrea Baccuini, Direttore artistico APRESKI: “Giovani, scoperta e linguaggio sono alcune delle parole chiave del pensiero artistico che hanno guidato la costruzione del palinsesto di questa prima edizione, proprio a cominciare dal titolo che porta con sé concetti come intrattenimento, condivisione, piacere di vivere la montagna anche a prescindere dagli sci”.

“L’economia della montagna è un’economia fondamentale per la nostra regione e come sottosegretario allo sport e ai giovani, non posso che plaudire a questa iniziativa, che di fatto porta centralità non solo nella montagna, ma anche nel valore dello sport”, ha dichiarato Federica Picchi, sottosegretario con delega Sport e Giovani, Regione Lombardia.

“APRESKI Milano Mountain Show nasce come piazza aperta e autorevole – precisa Michele Budelli, presidente Fandango Club Creators che produce APRESKI – dove istituzioni, imprese, operatori, media e comunità locali potranno confrontarsi, scambiare idee e costruire insieme una nuova narrazione della montagna: un luogo che non vive solo nel mito dell’inverno, ma che guarda al futuro come spazio condiviso, resiliente e generativo di opportunità”.

“Con APRESKI la nostra città apre le porte all’universo della montagna – dice Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano -, creando un dialogo inedito tra sport, turismo, cultura e innovazione. A pochi mesi dalle Olimpiadi Milano Cortina 2026, questo appuntamento rappresenta un’occasione per raccontare come la montagna sia un ecosistema di valori e opportunità, capace di unire tradizione e futuro. Milano conferma così la propria vocazione ad accogliere grandi eventi che diventano strumenti di crescita e condivisione per tutta la comunità”.

Convinta da subito dell’importanza del progetto anche Anef, l’associazione nazionale degli esercenti funiviari: “APRESKI è per noi un’occasione preziosa per raccontare la montagna con la M maiuscola al grande pubblico – ha detto la presidente Valeria Ghezzi – . Come associazione abbiamo lavorato molto in questi anni, ma comunicato forse troppo poco. È nella nostra natura: noi montanari siamo abituati a fare più che a parlare. Eppure oggi sentiamo la necessità di condividere il nostro impegno, che dura 12 mesi l’anno. APRESKI non significa soltanto relax: è un mondo ricco di valori, esperienze e sfide che vogliamo portare alla luce. A partire dalla sostenibilità – ambientale, sociale ed economica – senza la quale la montagna non ha futuro.

Negli ultimi decenni lo spopolamento ha segnato profondamente i territori alpini: senza persone non c’è comunità, e senza comunità non può esserci vera tutela dell’ambiente. La tecnologia per noi rappresenta uno strumento fondamentale per rendere la montagna davvero sostenibile, innovativa e accogliente. Per questo abbiamo scelto di portare ad APRESKI la nostra assemblea nazionale, dal titolo ‘Ritmo verticale’: ritmo per la grande dinamicità che stiamo vivendo, e verticalità come simbolo dell’ascesa verso le vette più alte, che sono anche quelle del futuro”.

“APRESKI si propone come punto di incontro ideale per tutti gli attori della montagna – ha detto Francesco Bettoni, Vicepresidente FISI -, giusto all’inizio della stagione invernale. Siamo al numero 0, ma siamo fiduciosi che l’esperimento di quest’anno possa tradursi in un appuntamento fisso del calendario della stagione degli sport invernali e di tutto il comparto montano. La FISI è presenting partner dell’evento, perché, per prima, ha sostenuto l’impegno degli organizzatori”.

A meno di tre mesi dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, APRESKI è molto più di un evento: è un momento di condivisione, di emozione, di avvicinamento ai valori autentici dello sport e della montagna. Siamo felici e orgogliosi di essere ospiti di questa esperienza, che ci permette di raccontare i sogni Olimpici e Paralimpici e farli vivere, fin da ora, al pubblico” ha detto Luca Casassa, Games operations communication director Milano Cortina 2026.

Da Susanna Sieff, sustainability director FIS, Federazione Internazionale Sci e Snowboard, un forte richiamo alla sostenibilità: “La vera sfida oggi è immaginare eventi a servizio dei luoghi che li ospitano e delle comunità che li vivono ogni giorno. Sostenibilità significa ridurre l’impatto ambientale, ma anche valorizzare le economie locali, promuovere una mobilità più responsabile e coinvolgere attivamente chi abita la montagna”.

A Milano anche Trentino Sviluppo: “Il nostro ruolo è accompagnare il comparto montano in un percorso di trasformazione che va oltre i tradizionali picchi stagionali. Stiamo lavorando a progetti infrastrutturali e modelli di governance capaci di sostenere attività innovative, dall’escursionismo al bike, dal turismo slow alla valorizzazione culturale. L’obiettivo è favorire una montagna multifunzionale, in grado di coniugare competitività e rispetto dell’ambiente” ha dichiarato Albert Ballardini, vicepresidente Trentino Sviluppo.

“La Valle d’Aosta accoglie con soddisfazione l’avvio della prima edizione di APRESKI. La nostra presenza rappresenta un’importante occasione per presentare la stagione invernale, illustrare i nuovi investimenti e confermare l’impegno della Regione e dei partner nel rafforzare un settore strategico per il futuro del territorio”, ha detto Stefania Fortunato, funzionario dell’assessorato regionale turismo, sport e commercio della alle d’Aosta.

Convinto sostenitore dell’iniziativa anche Andy Varallo, presidente di Dolomiti Superski: “Con APRESKI Milano Mountain Show parte un progetto davvero importante, che arriva nel momento giusto, l’autunno, quando tutto il mondo della neve italiana inizia a muoversi e a prepararsi alla nuova stagione. Qui si incontrano turismo, sport, materiali e innovazione: un mix di temi complessi ma strettamente collegati, che insieme possono crescere e portare il nostro settore a un livello sempre più alto.

Come Dolomiti Superski, quest’anno porteremo un panel speciale per presentare tutti gli eventi di Coppa del Mondo ospitati sulle nostre piste, a dimostrazione dell’impegno straordinario dei nostri comitati organizzatori. APRESKI Milano Mountain Show è davvero la cornice perfetta e siamo sicuri che è nato l’appuntamento di riferimento della prestagione invernale in Italia”.

“Siamo lieti di partecipare ad APRESKI – ha aggiunto Nicolò Weiss, direttore di ApT Val di Fassa – che, per la Val di Fassa, rappresenta l’occasione ideale per annunciare in anteprima le grandi novità, in tema di impianti a fune e competizioni sciistiche di caratura internazionale, che ci attendendo nella stagione 2025-2026”.

“Il Pool Sci Italia è orgoglioso di rappresentare il settore industriale dello sci alpino ad APRESKI Milano Mountain Show – ha detto Alessio Meda, presidente Pool Sci Italia -. Le aziende del Consorzio, che sabato 18 ottobre affiancheranno la FISI nell’innovativo appuntamento ‘The Champions Fit Show by Pool Sci Italia’, sono al lavoro da settimane per garantire il miglior supporto a questo nuovo evento. Intendiamo dare il nostro contributo per riportare l’attenzione sugli sport invernali, in vista della stagione che condurrà ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

I 27 marchi consorziati del Pool Sci Italia, fornitori ufficiali delle Squadre Nazionali di Sci Alpino, rappresentano l’eccellenza tecnica al servizio sia degli atleti sia degli appassionati. Per questo motivo la nostra presenza non sarà solo istituzionale: proporremo infatti la “tappa zero” del Prove Libere Tour, il più grande ski test aperto al pubblico in Italia. Il villaggio sarà allestito come un grande showroom a cielo aperto, dove sarà possibile scoprire e provare le novità delle collezioni sci 2025-26 sulla pista sintetica di discesa predisposta accanto all’area espositiva”.

