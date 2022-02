“Apri tutte le porte”, testo e significato canzone Gianni Morandi/ Sanremo 2022: “Vai così…”

“APRI TUTTE LE PORTE”, TESTO E SIGNIFICATO DELLA CANZONE DI GIANNI MORANDI A SANREMO 2022

Gianni Morandi torna con il testo della canzone Apri tutte le porte al Festival di Sanremo 2022, di cui a breve vi proporremo il testo completo scritto da Jovanotti in collaborazione con Onori. Un testo molto simpatico e in grado di divertire il pubblico, oltre che di farlo riflettere. Costruito con ritmo e in modo da risultare orecchiabile, il testo della canzone Apri tutte le porte di Gianni Morandi è uno di quelli destinati a entrare in testa, ma che non si limita alla sonorità per conquistare il pubblico.

Gianni Morandi "Sanremo? Ero in dubbio"/ "Lorenzo Suraci ha ascoltato canzone e…"

D’altronde, Gianni Morandi non ha mai cantato canzoni tanto per farlo, ma ha spesso portato sul palcoscenico problemi reali e situazioni quotidiane. Sicuramente nel testo Apri tutte le porte c’è la forza di chi reagisce e non si ferma di fronte alle difficoltà, provando a ribaltarle e a superarle con determinazione e anche voglia di fare. Rimane poi il fascino di un artista come Gianni Morandi senza tempo con una voce sensazionale.

Gianni Morandi favorito da Jovanotti? Furia Amadeus/ "Ca*zata! Vedete marcio ovunque"

TESTO COMPLETO “APRI TUTTE LE PORTE” DI GIANNI MORANDI A SANREMO 2022: IL MALE PASSERÀ

Apri tutte le porte è dunque il testo della canzone con cui Gianni Morandi sta concorrendo al Festival di Sanremo 2022, andiamo a leggerne il testo completo.

A forza di credere che il male passerà

Sto passando io

E lui resta

Mi devo trascinare presto fuori di qua

Dai miei pensieri pigri nella testa

Fare qualcosa

Oppormi all’inerzia e alla sua forza

Che rammollisce il corpo mio da dentro

Mantenendo rigida la scorza

Ogni giorno mi sveglio e provo

A dire questo è un giorno nuovo

Se funziona o no non lo so forse sì

Vai così vai così vai così vai così

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Gioca tutte le carte

Fai entrare il sole

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Brucia tutte le scorte

Fai entrare il sole

L’abitudine è una brutta bestia

Un parassita che lentamente infesta

Tutto quanto fino a prendere il potere

E non riesci più a reagire

Ogni giorno mi sveglio e provo

A dire questo è un giorno nuovo

Lo esplorerò

Partendo da ora e da qui

Vai così vai così vai così vai così

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Gioca tutte le carte

Fai entrare il sole

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Brucia tutte le scorte

Fai entrare il sole

Apri tutte le porte

Fai entrare il sole

Apri tutte le porte

Fai entrare il sole

Apri tutte le porte

Fai entrare il sole

Apri tutte le porte

Fai entrare il sole

E quando il sole non c’è

Lo cerco dentro di me

Se tu mi guardi una volta

Mi basta per ore

E quando il sole va via

Se tu mi fai una magia

Sento tornare l’amore

Amore amore

JOVANOTTI A SANREMO 2022 CON GIANNI MORANDI/ Chi è "il ragazzo fortunato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA