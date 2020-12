Aquaman 2: trama, cast, trailer e data uscita/ Bisogna aspettare fine 2022 per il ritorno di Jason Momoa

Grande attesa per Aquaman 2, il sequel del film con Jason Momoa

Aquaman 2 si farà, ma per vedere Jason Momoa tornare al cinema in queste vesti bisognerà aspettare fino al dicembre del 2022. Al momento non è disponibile sul web nessun tipo di trailer, ma solamente informazioni che ci confermano la fase di pre-produzione dell’opera. Alla distribuzione ci sarà Warner Bros che ha rivelato appunto la data di uscita, cioè il 16 dicembre del 2022. Il regista James Wan ha sottolineato al Dc FanDome che il sequel sarà sicuramente un film più serio rispetto al primo e che andrà ad ampliare l’universo del protagonista. Nel cast del programma troveremo ancora ovviamente Jason Momoa nel ruolo del Dio dei mari con Amber Heard che sarà la sua compagna Mera. Al momento però non ci sono conferme né per Willem Dafoe, né per Julie Andrews. Nel cast al momento sono confermati Patrick Wilson, Nicole Kidman e Dolph Lundgren.

Aquaman 2, la trama del sequel: le anticipazioni

È interessante andare a leggere quella che dovrebbe essere la trama di Aquaman 2. Con ogni probabilità si tornerà nuovamente a raccontare il tutto da dove eravamo rimasti alla fine del primo capitolo, che andrà in onda stasera su Canale 5. Orm è stato sconfitto dal fratellastro Arthur Curry ed è diventato il re di Atlantide al fianco di Mera. Tutto questo è avvenuto nel momento in cui lo stesso Aquaman ha indossato per la prima volta il suo costume arancione e verde. Il regista James Wan ha spiegato, come già detto, che il film assumerà dei contorni maggiormente seri con lo studio del regno da lui governato che verrà dunque mostrato in diverse sfaccettature.



