Aquaman, film su Italia 1 con Jason Momoa

Lunedì 24 febbraio 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, l’action fantasy dal titolo Aquaman. Si tratta di una co-produzione di Stati Uniti e Australia del 2018 che vede alla regia il film maker James Wan, noto per avere creato alcune tra le saghe horror di maggior successo, come Saw, e che tornerà anche a dirigere il sequel di questa pellicola intitolato Aquaman e il regno perduto (2023).

La colonna sonora di Aquaman ha, invece, la firma di Rupert Gregson-Williams, compositore britannico che collaborerà con il regista anche nel seguito.

Wanda Nara, richiesta di mantenimento choc a Mauro Icardi/ 500mila euro al mese, lui prepara il contrattacco

Nei panni del supereroe, troviamo l’attore Jason Momoa, star internazionale molto apprezzata per la sua interpretazione di Khal Drogo ne Il Trono di Spade. Al suo fianco l’attrice Amber Heard, balzata negli ultimi anni agli onori della cronaca per la chiacchieratissima causa contro l’ex marito Johnny Deep, e l’attore Willem Dafoe, che proprio in questi giorni è tornato al cinema con The Legend of Ochi di Isaiah Saxon (2025).

Nel cast di Aquaman anche Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison, Nicole Kidman, Patrick Wilson e Dolph Lundgren.

Iago Garcia e Stefania Orlando innamorati al Grande Fratello?/ Dal bacio alla confessione di lei: che succede

La trama del film Aquaman: un semidio che deve proteggere la Terra dal regno sottomarino

Aquaman si apre in una tranquilla cittadina del Maine, dove il guardiano del faro Thomas Curry (Temuera Morrison) incontra la regina di Atlantide, la splendida Atlanna (Nicole Kidman), innamorandosi perdutamente di lei.

Dalla loro unione nasce il piccolo Arthur, ma la loro pace ha breve durata, infatti ben presto vengono raggiunti dalle guardie di Atlantide e la povera Atlanna è costretta ad abbandonare la sua famiglia.

Arthur cresce tra mille difficoltà e affrontando molteplici nemici, fino a quando, durante uno scontro con un gruppo di pirati, suo padre muore.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta: amore finito al Grande Fratello?/ Lui: “Sono così, non cambio per te”

Arthur, ovvero Aquaman, è disposto a tutto pur di vendicare la morte di suo padre, ma nel frattempo si trova anche a dover fare i conti con il suo fratellastro, Orm, che vive nel regno sottomarino progettando di attaccare il popolo in superficie.

Grazie all’aiuto della principessa Mera, Aquaman inizia una difficile ricerca del celebre “Tridente di Atlan”, uno strumento dai poteri straordinari con il quale potrà rivendicare la sua posizione nel regno.

Riuscire in questa impresa, però, sarà molto più complicato di quanto avrebbero immaginato, tra nemici inaspettati e nuove verità che verranno alla luce, mentre Arthur si troverà sempre più diviso tra le sue due identità.