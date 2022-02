Aquila e Morgan, duetto “A Mano a Mano”, Il Cantante Mascherato/ Il grande omaggio a Rino Gaetano

AQUILA, DUETTO “A MANO A MANO” CON MORGAN AL CANTANTE MASCHERATO

Aquila e Morgan cantano il brano A mano a Mano di Rino Gaetano nella prima puntata del Cantante Mascherato. L’ex aspirante ballerino di Ballando con le Stelle affianca una maschera particolare ed affascinante nel duetto di questa sera. La scelta è ricaduta su una canzone straordinaria, scritta originariamente da Riccardo Cocciante, poi finita tra le mani di Gaetano, la cui versione si è rivelata essere quella di maggiore successo, nonché una delle canzoni più apprezzate di sempre dell’artista, essendo tra le altre cose la più ascoltata in assoluto su Spotify, dove ha annientato persino cavalli di battaglia del calibro di Gianna e Ma il cielo è sempre più blu. Come se la caveranno Aquila e Morgan in questa prima esibizione al Cantante Mascherato? Difficile dirlo, di sicuro con Morgan sul palco ci sarà da divertirsi.

Ex fidanzate di Morgan/ Da Asia Argento a Jessica Mazzoli fino ad Alessandra Cataldo

MORGAN A IL CANTANTE MASCHERATO 2022 CON AQUILA

Dopo il grande successo ottenuto a Ballando con le Stelle, Morgan torna con grande entusiasmo da Milly Carlucci. Chissà se questa volta l’esuberante musicista riuscirà a tenere bada il suo estro creativo e dialettale o se invece troverà ancora pane per i suoi denti. Nell’ultima esperienza a Ballando con le Stelle, Morgan si era spesso trovato da dire con Selvaggia Lucarelli, dando vita a pesanti siparietti in cui erano volati stracci da una parte e dall’altra. Questa sera, venerdì 11 febbraio, Morgan cercherà semplicemente di supportare Aquila in un duetto importante: curiosa e affascinante la scelta del pezzo, le attese per il duetto di sono davvero alto e ci si aspetta molto dalla strana coppia formata da Aquila e Morgan.

LEGGI ANCHE:

Testo completo "A mano a mano" di Rino Gaetano/ La cover a Il Cantante MascheratoMorgan/ "Sanremo? Amadeus detta legge in un ambiente che non è il suo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA