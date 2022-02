AQUILA IL CANTANTE MASCHERATO 2022, CHI È?/ Non solo Alba Parietti tra le ipotesi

Aquila, chi è? Gli indizi de Il Cantante Mascherato 2022

Aquila è una delle maschere più interessanti e affascinanti viste all’opera nella prima puntata de Il Cantante Mascherato 2022, anche se ancora non si conosce la reale identità del personaggio in gara. Nella prima puntata del game show, andata in onda sette giorni fa, Aquila si è esibita al fianco di Morgan per un duetto spettacolare sulle note di A Mano A Mano. L’esibizione ha lasciato diversi spunti al pubblico e agli investigatore del Cantante Mascherato, che hanno azzardato alcune ipotesi.

Stando agli elementi raccolti nel corso della prima puntata, la sensazione è che sotto la maschera di Aquila possa esserci una donna. Il condizionale è d’obbligo perché le sorprese in un programma del genere sono dietro l’angolo. Vedremo quindi se nel corso della seconda puntata di questa sera, venerdì 18 febbraio, riusciremo a cogliere nuovi dettagli o indizi per stilare un identikit più preciso e curato. Nel frattempo tra i tanti nomi fatti, spicca soprattutto quello di Alba Parietti.

Aquila è Alba Parietti? Tanti altri nomi al vaglio dei giurati

Dopo la sua esibizione con Morgan, sulle note di A Mano a Mano, la giuria e il pubblico de Il Cantante Mascherato 2022 hanno ipotizzato che sotto il costume di Aquila potesse dunque esserci Alba Parietti. Un nome tutto sommato credibile, ma che non è l’unico a catalizzare l’attenzione dei fan. Nel corso della prima puntata, infatti, sono emerse altre ipotesi suggestive, tra cui quella che porta ad Asia Argento.

In molti hanno pensato che da un punto di vista prettamente televisivo, l’accoppiata con Morgan potesse essere un primo indizio importante, nonché una mossa vincente dal punto di vista dello show. Di contro, il nome della Parietti appare al momento più verosimile per quanto visto sul palco, oltre a considerare la sua recente avventura a Tale e Quale Show, un programma per certi versi simile. Sarà davvero lei sotto il costume? Lo scopriremo, forse, stasera in occasione della seconda puntata. Appuntamento dalle 21.25 circa su Raiuno.

