Aquila, Il Cantante Mascherato: chi è? gli indizi/ “Sguardo fiero e piumaggio incredibile”: ecco l’identikit

Chi è Aquila de Il Cantante Mascherato?

Tutto pronto per il debutto di una nuova edizione de Il Cantante Mascherato. Questa sera, venerdì 11 febbraio, torna su Raiuno il divertente talent game show condotto da Milly Carlucci, che ci terrà compagnia per le prossime settimane con un nuovo appuntamento ogni venerdì su Raiuno. Tra i concorrenti di questa nuova edizione, che si preannuncia più ricca e lunga delle precedenti, c’è anche Aquila, una maschera dallo sguardo fiero e dotata di un piumaggio davvero incredibile.

Nel consueto filmato realizzato alla viglia della messa in onda del programma, la conduttrice Milly Carlucci ha deciso di fornire qualche indizio al pubblico circa l’identità del concorrente, anche se in generale il popolo del web è rimasto spaesato. Gli elementi forniti dalla presentatrice sono ancora abbastanza vaghi: “Qui abbiamo Aquila, con un piumaggio incredibile, con uno sguardo fiero”, ha detto la presentatrice nella clip.

Chi si nasconde sotto la maschera dell’Aquila? I fan propendono per Iva Zanicchi, ma non solo

“Chi potrebbe indossare una maschera del genere? Chi potrebbe indossarla con questa fierezza e con questa eleganza?”, si domanda nel video la presentatrice del Cantante Mascherato. Gli elementi descrittivi non sono molti, ma gli appassionati del programma si divertono ad azzardare le loro previsioni sul web, in vista della prima puntata che ricordiamo, andrà in onda questa sera dalle ore 21.25 circa su Raiuno.

Tornano al personaggio misterioso che i nasconde dentro il costume dell’Aquila, la linea preponderante porta verso Iva Zanicchi, anche se crediamo sia difficile visto che la cantante ha appena concluso un’esperienza impegnativa come Sanremo. Circolano poi i nomi di Anna Falchi e Justine Mattera, ma anche di Luciano Ligabue.

