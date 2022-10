Arabesque/ Su Rete 4 il film con Gregory Peck e Sophia Loren

Arabesque, film di Rete 4 diretto da Stanley Donen

Arabesque va in onda nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 ottobre 2022, su Rete 4 a partire dalle ore 16.40. Si tratta di una pellicola del 1966 per la regia di Stanley Donen. La storia è stata pensata in riferimento al romanzo di genere narrativa “The Cipher” che in italiano è “Operazione sfinge” scritto nel 1961 dall’autore newyorchese Gordon Cotler. A interpretare i personaggi principali del film sono due attori che hanno fatto la storia del cinema italiano e americano, si tratta dello statunitense Gregory Peck e dell’attrice italiana Sophia Loren.

Il regista Stanley Donen è stato anche un bravo coreografo e negli anni cinquanta ha lavorato con Gene Kelly. Fu proprio Gregory Peck al Premio Oscar nell’edizione del 1991 a consegnare nella mani della splendida Sophie Loren l’Oscar “per la carriera”. Precedentemente, nel 1963, fu la Loren a decretare vincitore dell’Oscar come “miglior attore protagonista” il collega Gregory Peck per la sua interpretazione nel film “Il buio oltre la siepe”. Quello del ’63 è stato l’unica statuetta vinta dall’attorementre ha vinto per ben due volte il Golden Globe perchè riconosciuto il miglior attore. Nel corso della carriera ha comunque collezionato diverse candidature sia al Golden Globe che all’Oscar.

Arabesque, la trama del film

Leggiamo la trama di Arabesque. David Pollock (Gregory Peck) è un professore che lavora presso l’università di Oxford. L’uomo è un grande appassionato delle antiche civiltà e attraverso numerose ricerche e tanto studio è diventato un grande esperto di filologia, in particolare di geroglifici. Un potente politico dei paesi del Medio Oriente gli chiede di entrare in contatto con Nejim Besharaavi (Alan Badel), un industriale nel settore del petrolio e suo avversario da sempre.

Il compito di Pollock è quello di decifrare un importante messaggio in codice in possesso di Beshraavi. Ignaro della pericolosità dell’incarico, il professore riesce ad essere ospitato per qualche giorno nella dimora del ricco industriale. Inaspettatamente, il professore viene avvicinato da un’altra ospite della casa, Yasmin Azir (Sophia Loren), un’affascinante giovane donna che probabilmente è l’amante del padrone di casa. Dopo aver risolto l’enigma del messaggio in codice, inspiegabilmente Pollock viene tenuto in ostaggio.

La bella Yasmin decide di schierarsi dalla parte del professore e grazie al suo intervento David riesce a fuggire. Pollock viene contattato da un capo politico, Jena, intenzionato a conoscere la soluzione del geroglifico e nello stesso tempo gli rubano il prezioso documento. Dopo una serie di difficoltà il professore rientra in possesso del documento tanto conteso. David scopre che Yasmin in realtà è un agente segreto che lavora per il paese che ha come primo ministro proprio il politico Jena, a breve in visita ufficiale nel Regno Unito.

Dopo aver decifrato attentamente il geroglifico in un punto ben preciso, Pollock viene a sapere che gli avversari politici del primo ministro hanno ingaggiato una banda di malviventi per ucciderlo. Con il prezioso aiuto di Yasmin, David impedisce che venga portato a termine un attentato rivolto al sosia di Jena e nello stesso tempo riesce a liberare il primo ministro che nel frattempo è stato fatto prigioniero da Nejim Besharaavi. Ancora una volta Pollock scappa via insieme ai suoi compagni di avventura e riesce anche ad abbattere l’elicottero in cui viaggiano i sicari. Ora che è tutto finito David finalmente si avvicina a Yasmin con gli occhi di un uomo innamorato e le confessa tutto il suo amore.

