Arabesque/ Su Rete 4 il film con Gregory Peck e Sophia Loren

Arabesque verrà riproposto oggi, 14 aprile, a partire dalle 16.40 su Rete 4. Si tratta di un thriller romantico uscito il 5 maggio 1996 negli Stati Uniti, per la regia di Stanley Donan, Oscar alla carriera nel 1998. Donan non è l’unico grande artista di questo film, perché i protagonisti hanno nomi altisonanti come quello di Gregory Peck, vincitore del premio Oscar nel 1962 per il Buio Contro la Siepe, e la nostra Sophia Loren, Oscar come miglior attrice nel 1962, Oscar alla carriera nel 1991 e l’onore di una Stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame.

Arabesque, la trama del film

Arabesque racconta la storia di un professore di egittologia di Oxford, David Pollock, interpretato da Peck, che viene affiancato ed ingaggiato da un oscuro ed ambiguo uomo di affari Nejin Beshraavi, per decifrare un geroglifico ittita. Questo reperto è stato precedentemente sottratto ad un collega ucciso, e da qui parte tutta la rocambolesca avventura di Pollock.

La rivelazione di un complotto contro un politico del Medio Oriente renderà la vita del professore ancora più complicata, ma riceverà un inaspettato aiuto dalla compagna dell’uomo d’affari, Yasmin Azri, interpretata dalla Loren, ed insieme proveranno ad impedire che il Primo Ministro venga ucciso. Un thriller che tocca momenti di romanticismo fra scene di sparatorie ed affini, che renderanno la vita del tranquillo insegnante una corsa contro il tempo. Alle fine il bene trionferà e Pollock verrà premiato di un’onorificenza e dell’amore della bella Yasmin.

