Arac Attack - Mostri a otto zampe è uno spider movie che omaggia vecchi horror cult del genere, usando una vena ironica molto piacevole

Arac Attack – Mostri a otto zampe, film su Italia 1 diretto da Ellory Elkayem

Sabato 5 giugno, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:45, la programmazione prevede la messa in onda del film Arac Attack – Mostri a otto zampe, una commedia horror fantascientifica statunitense del 2002, diretta da Ellory Elkayem. Il film è un omaggio alle pellicole di fantascienza degli anni ’50 e ’60, con un tono ironico e un ritmo incalzante.

La sceneggiatura è stata scritta da Jesse Alexander, mentre la colonna sonora è stata composta da John Ottman, noto per il suo lavoro in film come I soliti sospetti (1995) e X-Men 2 (2003).

Il cast include: David Arquette nel ruolo di Chris McCormick, Kari Wuhrer nel ruolo dello sceriffo Sam Parker, Scott Terra, Scarlett Johansson nel ruolo di Ashley Parker, Doug E. Doug, Rick Overton e Matt Czuchry.

La trama del film Arac Attack – Mostri a otto zampe: non adatta a chi soffre di aracnofobia

La storia di Arac Attack – Mostri a otto zampe si svolge nella tranquilla cittadina mineraria di Prosperity, in Arizona. Un incidente provoca la caduta di un barile di rifiuti tossici in uno stagno, contaminando l’ambiente circostante. Una settimana dopo, Mike (Scott Terra), un bambino appassionato di ragni esotici, visita Joshua (Rick Overton), un collezionista di ragni, che gli rivela che grazie a una nuova dieta, i ragni in suo possesso stavano crescendo velocemente.

Tuttavia, Joshua ignora che i grilli, cibo dei ragni, sono contaminati dai rifiuti tossici. Quando Mike se ne va, uno dei ragni, una tarantola gigante, si libera e morde Joshua, che in preda al dolore, devasta senza volerlo la stanza, liberando gli altri ragni contenuti nelle teche.

Nel frattempo, lo sceriffo Sam Parker (Kari Wuhrer) e suo figlio Mike scoprono che i ragni sono cresciuti a dismisura diventanto inoltre piuttosto pericolosi. Dopo vari attacchi, gli abitanti della città si rifugiano nel centro commerciale, che diventa l’ultimo baluardo contro l’invasione. Con l’aiuto di Randy (Doug E. Doug), un appassionato di teorie sugli alieni, il gruppo organizza una resistenza per combattere i ragni giganti e salvare la città.