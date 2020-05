ARAC ATTACK MOSTRI A OTTO ZAMPE, ITALIA 1/ “Ogni stereotipo in campo”

Pubblicità

In Arac attack – mostri a otto zampe “ogni stereotipo disponibile è stato messo in campo in una spettacolare e superflua rivisitazione di un genere che ha dato il meglio di sé negli eroici anni cinquanta quando grossolani trucchi fotografici e risibili fantocci riuscivano a coinvolgere molto di più dei mostri a otto zampe di oggi, patinati e perfetti ma incapaci di generare emozioni”. Il film uscì in un momento di lancio per il cinema horror, classico prodotto blockbuster di fine estate che all’epoca funzionava molto bene. A parte David Arquette funziona davvero molto poco al suo interno. Arac attack – mostri a otto zampe è il film che sarà trasmesso su Italia 1 in seconda serata, clicca qui per seguirlo in diretta streaming. Clicca qui per il trailer.

Arac Attack – Mostri a otto zampe sarà trasmesso da Italia 1 per la seconda serata di oggi, venerdì 29 maggio, a partire dalle ore 23:35. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2002 dalla casa cinematografica della Warner Bros con la regia affidata a Ellory Elkayem il quale si è occupato anche dello sviluppo del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Jesse Alexander. Il montaggio di questo film è stato eseguito da David Siegel, le musiche della colonna sonora porta la firma di John Ottman, i costumi di scena sono stati realizzati da Alix Friedberg e nel cast sono presenti da David Arquette, Kari Wuhrer, Scott Terra e Scarlett Johansson.

Arac Attack – Mostri a otto zampe, la trama del film

Ecco la trama di Arac Attack – Mostri a otto zampe. Ci troviamo in una tranquilla cittadina dello Stato dell’Arizona dove vive un bambino di nome Mike da sempre appassionato di ragni. Il ragazzino non può assolutamente sapere come un incidente industriale abbia causato la caduta accidentale di una serie di barili di rifiuti tossici all’interno di uno stagno dove solitamente si reca per giocare con i propri ragni. Qualche giorno più tardi il ragazzino va a trovare un uomo di nome Joshua con il quale ha stretto amicizia anche perché quest’ultimo ha sua volta una enorme passione per i ragni e soprattutto una collezione davvero straordinaria. Mike entusiasta parla a Joshua di aver scoperto una sorta di dieta per i ragni grazie alla quale è possibile far crescere enormemente questi insetti. In particolare ha dato loro in pasto alcuni grilli che ha riferito nei pressi dello stagno.

Dopo che il ragazzino è andato via Joshua deve fare i conti con una incredibile realtà ossia uno dei ragni presenti nella sua collezione dopo aver ingerito un grillo contaminato a sua volta è stato irraggiato dalle radiazioni tossiche crescendo in maniera a smisurata e soprattutto arrivando ad avere la forza necessaria per uccidere il povero uomo. Intanto Mike analizzando con attenzione i propri ragni e soprattutto scrutando una incredibile buca che è stata realizzata nei pressi della propria casa ed in particolare modo vicino a quella dello sceriffo, si rende conto di come i ragni sono stati contaminati da quei rifiuti di cui ha preso durante un servizio del telegiornale in TV. A questo punto il ragazzino con gli altri abitanti della cittadina ed in particolar modo con lo sceriffo dovrà cimentarsi in una incredibile e drammatica avventura nella quale dovrà cercare di contrastare gli enormi ragni che uccidono gli uomini e soprattutto dimostrano di avere grande intelligenza. Una situazione emergenziale che richiede massima attenzione Anche perché questa piaga potrebbe scatenarsi in tutto il resto degli Stati Uniti d’America portando conseguenze nefaste per tutti.

