Arakhamia (partito Zelensky) “Russia offrì la pace per neutralità Ucraina”/ “Johnson suggerì di non firmare”

La Russia avrebbe fermato la guerra in Ucraina, se solo Zelensky avesse abbandonato le sue aspirazioni di ingresso nella Nato. Lo ha rivelato Davyd Arakhamia, leader del partito Servitori del Popolo nella Verkhovna Rada (parlamento ucraino), che ha guidato la delegazione ucraina nei negoziati della primavera del 2022 con la Russia. «Sperava davvero, quasi fino all’ultimo momento, che ci avrebbero costretti a firmare un accordo del genere in modo da assumere la neutralità. Era la cosa più importante per loro. Erano pronti a porre fine alla guerra se avessimo accettato, come fece una volta la Finlandia, la neutralità e ci fossimo impegnati a non aderire alla NATO. In effetti, questo era il punto chiave. Tutto il resto era semplicemente retorica e ‘condimento’ politico sulla denazificazione, sulla popolazione di lingua russa e bla-bla-bla», ha affermato nell’intervista di Nataliia Moseichuk, conduttrice di 1+1.

"Ucraina e Israele? Combattere è come andare in ufficio"/ Sergio Romano "Biden dorme, Ue perderà altri Stati"

Quando gli è stato chiesto il motivo per il quale i rappresentanti ucraini non abbiano accettato la proposta, Arakhamia ha risposto che sarebbe stato necessario modificare la Costituzione ucraina, in quanto prevede l’intenzione di diventare membro della Nato. Inoltre, le autorità ucraine «non si fidavano» del fatto che la delegazione russa sarebbe andata davvero fino in fondo. «Questo potrebbe essere fatto solo se ci fossero garanzie di sicurezza», ha dichiarato Arakhamia.

Azarov, ex premier Ucraina "Zelensky pronto a negoziare con Russia"/ "Serve ok Usa, potrebbero rimuoverlo"

NEGOZIATI CON LA RUSSIA E L’INTERVENTO DI JOHNSON E ALLEATI

«Non c’era fiducia che la Russia avrebbe rispettato l’accordo. Questo sarebbe stato possibile solo se ci fossero state garanzie di sicurezza. Non potevamo firmare qualcosa, allontanarci, tutti si sarebbero rilassati lì, e poi [i russi avrebbero invaso] ancora più preparati – perché, in effetti, erano entrati impreparati a una simile resistenza», ha aggiunto Arakhamia. Quindi, la strada era esplorabile solo con l’assoluta certezza che non ci sarebbe stato il rischio di una nuova invasione. «Non esiste tale certezza. Inoltre, quando siamo tornati da Istanbul, Boris Johnson è venuto a Kiev e ha detto che non avremmo dovuto firmare nulla con loro e avremmo dovuto solo combattere». Il riferimento di Arakhamia è alla visita dell’allora primo ministro del Regno Unito, giunto a Kiev poco dopo il ritorno della delegazione dai negoziati, incoraggiando l’Ucraina a continuare a combattere.

"Ucraina deve cambiare strategia"/ L'analisi: "Limitandosi alla difesa sconfiggerà la Russia"

Allo stesso tempo, Arakhamia ha negato che la delegazione ucraina fosse pronta a firmare tale documento e che Johnson abbia forzato la mano dell’Ucraina. Secondo il capo della delegazione ucraina, loro non avevano nemmeno il diritto legale di firmare nulla, questo poteva avvenire solo teoricamente in un incontro tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Inoltre, ha aggiunto che i partner occidentali erano a conoscenza dei negoziati e hanno visionato le bozze dei documenti, ma non hanno cercato di prendere una decisione per l’Ucraina, bensì hanno fornito consigli. «In realtà ci hanno consigliato di non accettare garanzie di sicurezza effimere, che in quel momento non potevano assolutamente essere date».













© RIPRODUZIONE RISERVATA