Aras Aydin, chi è l’attore di Nuh de La notte nel cuore: età, moglie e curiosità

Parte questa sera la nuova dizi turca di Canale5 dal titolo La notte nel cuore e nel cast ci sono molti attori che il pubblico conosce bene come Aras Aydin, chi è l’attore di Nuh de La notte nel cuore? Nato in Turchia, precisamente a Eskiseir, nel 1989 ha 36 anni. Dopo essersi diplomato al Conservatorio a soli 21 anni debutta in una serie tv. Il primo ruolo importante è quello di Emre Yigit in Cherry Season-La stagione del cuore.

La notte nel cuore, quando finisce? Numero di puntate e anticipazioni/ Dove vederlo in tv e in streaming

Aras, Nuh nella nuova fiction della Turchia trasmessa da Canale5, successivamente entra nel cast di Tradimento dove interpreta lo spietato Behram. Su quest’ultimo ruolo di recente, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha ammesso di essere affascinato dai cattivi e dal cercare di renderli il più verosimili possibile. In quindici anni di carriera ha recitato in molte fiction e serie tv. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, la moglie di Aras Aydin è l’attrice Melis Birkan. I due si sono sposati nel 2022.

La notte nel cuore va in onda al posto di Uomini e Donne?/ Come cambia il palinsesto di Canale5

Aras Aydin è Nuh nella dizi turca La notte nel cuore: personaggio assetato di vendetta

Dopo aver fornito dei brevi cenni su chi è Aydin non resta che tratteggiare meglio il personaggio di Nuh nella dizi turca in cui si sono molti altri attori turchi. In questa serie l’attore ha avuto la possibilità di interpretare il personaggio principale, fratello gemello di Melek (l’attrice Hafsanur Sancaktutan anche lei molto nota al pubblico italiano perché ha recitato in un’altra dizi turca If love you). Non mancheranno intrighi, segreti ed emozioni ambientate in quel di Cappadocia. I due gemelli abbandonati in fasce da Sumru da grandi saranno al centro di intrighi e rancori ma la trama sarà sempre più avvincente. Sulle soap turche l’attore in un’intervista recente ha rivelato: “Penso che piacciano perché sono coinvolgenti. Ci sono storie dinamiche e cast molto forti. L’Italia mostra un grande interesse per le nostre produzioni.” La nuova fiction turca va in onda ogni domenica in prima serata su Canale5 a partire dalle 21.30.