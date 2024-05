Aras Senol, chi è la fidanzata Eylul Sahin: “Mi manca molto…”/ Sorpresa all’Isola dei Famosi 2024?

Il cammino all’Isola dei Famosi 2024 prosegue spedito e le fattezze del reality, in tutte le sue sfaccettature di ‘isolamento’, non possono che arrecare delle carenze in termini di affetto per i concorrenti. Se ne sta rendendo conto anche Aras Senol, che in questa sua esperienza ha anche dovuto fronteggiare il Covid con conseguente separazione dal resto dei compagni.

Stando ad una clip pubblicata dal sito ufficiale dell’Isola dei Famosi 2024, Aras Senol inizia a sentire in maniera evidente la mancanza dei suoi affetti più cari; tanto della famiglia quanto della fidanzata Eylul Sahin. Un gruppo di naufraghi si ritrova in spiaggia e qualcuno nota proprio il concorrente perso tra i suoi pensieri: “A quest’ora sono triste? Non proprio triste, penso alla mia famiglia e alla mia fidanzata, mi mancano molto. Potrebbero venire qui? Non lo so…”.

Aras Senol e l’amore viscerale per la fidanzata Eylul Sahin: “Averla al mio fianco è una fortuna…”

Artur Dainese ha tentato di rincuorare Aras Senol, auspicando appunto una possibile sorpresa da parte dei suoi familiari o della fidanzata Eylul Sahin. Questa sera andrà in onda un nuovo appuntamento con L’Isola dei Famosi 2024 e chissà che non sia già stata messa in conto una partecipazione per dare manforte all’attore che inizia ad accusare il peso della lontananza e della nostalgia. Ma chi è la fidanzata di Aras Senol? A differenza sua, non appartiene al mondo dello spettacolo e stando ai suoi racconti il loro amore viaggia su binari felici da diverso tempo.

“Sono innamorato e molto felice, con lei sto benissimo; è così intelligente, simpatica, molto bella… Oltre ad essere la mia fidanzata è anche la mia migliore amica”. Queste le tenere parole di Aras Senol a proposito della sua fidanzata Eylul Sahin, chiaro segno della grandezza del sentimento che li unisce. “Quando mi sono dichiarato lei è rimasta molto sorpresa” – ha raccontato l’attore a Verissimo – “Stare accanto ad una persona che ti ama è una vera fortuna; lei sa ascoltare, ma anche raccontarsi, poi mi fa sentire importante e mi sento così appagato. Ritengo di essere un uomo fortunato perchè c’è lei al mio fianco”.











