Aras Senol choc su Artur Dainese: “Prova sempre a rubare il mangiare”/ Bruganelli indaga sul “cibo-gate”, ma…

Isola dei Famosi 2024, Aras Senol spiazza: l’accusa ad Artur Dainese

All’Isola dei Famosi 2024 negli ultimi giorni si è tornato a parlare del “cibo-gate”, il furto di riso ai danni di un cameraman operante in Honduras e perpetrato da uno o più naufraghi, che però non sono ancora usciti allo scoperto. In molti ipotizzano che tra i responsabili ci sia Artur Dainese, come sottolineato anche da Matilde Brandi pochi giorni fa, e anche nella puntata di stasera l’argomento è tornato in primo piano.

La stessa Vladimir Luxuria ha voluto mettere il gruppo alle strette, chiedendo una volta per tutte chi sia l’autore del furto risalente ormai a un mese fa, ma nessuno si è fatto avanti. Tuttavia le attenzioni dei naufraghi ricadono proprio su Artur Dainese, ed è soprattutto una rivelazione di Aras Senol a gettare nuove ombre sul modello. L’attore turco in postazione nomination ha fatto il suo doppio voto: prima Karina Sapsai e, a seguire, lo stesso Artur, ma è la motivazione a catturare l’attenzione dello studio, in particolare di Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli indaga sul “cibo-gate”: la domanda ad Aras Senol

Aras Senol nomina Artur Dainese all’Isola dei Famosi 2024 e gli lancia una clamorosa accusa: “Non so perché lui in ogni momento prova a rubare il mangiare: in un momento ha provato a rubare la mia carne. Edo ha fatto tutte le porzioni, ce n’erano 3, e lui ha detto: ‘Io mangio’. Lui non aspetta quando mangiamo“. Una rivelazione spiazzante e che, per certi versi, riporta alla luce il “cibo-gate” di un mese fa e il fatto che ancora non sia stato trovato il responsabile.

A quel punto Sonia Bruganelli prova ad indagare sulla questione, cercando di estrapolare dall’attore la verità dei fatti: “Per caso questa stessa persona tu pensi che abbia iniziato questa carriera di ‘ladro di cibo’ da tempo? Tu ce lo puoi dire, siccome sei sincero? Il riso, questo famoso riso, può averlo preso lui?“. Aras inizialmente tentenna, con l’opinionista che gli chiede nuovamente: “Sai se è stato Artur a prendere questo famoso riso?“. L’attore tuttavia non ha potuto spiegarsi, anche perché all’epoca dei fatti era temporaneamente fuori dal gioco, assieme ad Edoardo Franco, per via della positività al Covid. “Mi sa che lui in quel momento non c’era, stava fuori“, fa notare Vladimir Luxuria alla Bruganelli, la quale ritira la domanda ma ammette: “Peccato che non c’era, sennò lui ce l’avrebbe detto secondo me“.

