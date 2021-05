Arbitri Serie A e rimborsi: 3 sospesi con 4 assistenti/ Aia “Incongruenze contabili”

Tre arbitri e quattro assistenti sono stati sospesi in Serie A nell’ambito di un’inchiesta della Procura Figc per verificare eventuali irregolarità amministrative. Lo rivela l’AdnKronos, spiegando che l’indagine verte su presunte alterazioni nei rimborsi spese. Dopo una segnalazione, la Federcalcio italiana, in accordo con la presidenza dell’Associazione italiana arbitri (Aia), si è attivata aprendo un’indagine interna per fare luce sulle rendicontazioni dei rimborsi a tutti i livelli e quindi per accertare se vi sono state eventuali irregolarità amministrative. «La nuova governance dell’Aia ha avviato audit interni amministrativi e contabili sulla conformità dei rimborsi-spese erogati per attività tecniche ed associative», scrive l’Aia in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. E sottolinea che ciò avviene «in attuazione dell’obiettivo della massima trasparenza associativa».

TERREMOTO ARBITRI: INCHIESTA FIGC SU RIMBORSI SPESE

Dopo i primi controlli sono emerse incongruenze contabili nella compilazione dei rimborsi spese redatti da alcuni associati. Per questo la presidenza dell’Aia ha inviato la documentazione relativa alla Procura federale della Figc in data 21 aprile scorso. «Nelle more della conclusione delle indagini federali, tutti gli associati coinvolti nella vicenda sono stati sospesi dall’attività tecnica in via cautelare», conclude l’Aia nel suo comunicato ufficiale. Non sono stati ancora svelati i nomi degli arbitri coinvolti, ma i pm federali sono ormai al lavoro da un mese, quindi è attesa breve la conclusione delle indagini che rappresentano un terremoto nel mondo arbitrale italiano. La conclusione del lavoro di indagine dei pm federali, cominciato oltre un mese fa, è atteso a giorni, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.

