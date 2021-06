Arbitro Italia Galles/ Chi è Ovidiu Hategan che dirige gli azzurri (Europei 2020)

ARBITRO ITALIA GALLES, CHI È? CON HATEGAN UNA SCONFITTA…

Chi è l’arbitro di Italia Galles? La partita per la terza giornata del girone A agli Europei 2020, in programma alle ore 18.00 di oggi presso lo stadio Olimpico di Roma, è stata affidata al direttore di gara rumeno Ovidiu Hategan, nato ad Arad il 17 luglio 1980, che dunque compirà 41 anni fra meno di un mese.

Il signor Ovidiu Hategan è ormai un arbitro ben noto a livello internazionale: intraprese la carriera da ragazzino, a soli 16 anni, ha debuttato nel 2006 nella massima divisione del campionato di calcio della Romania e già con decorrenza dal 1° gennaio 2008 Hategan aveva ottenuto la qualifica di arbitro internazionale Fifa. Nel corso degli anni, l’arbitro rumeno ha partecipato ad eventi sempre più importanti, debuttando nelle Coppe europee, poi prendendo parte agli Europei Under 21 del 2013 e ai Mondiali Under 20 del 2015. Nel 2016 lo troviamo agli Europei e c’è un precedente agrodolce per l’Italia, che perse la terza partita della fase a gironi contro l’Irlanda con Hategan direttore di gara – ma gli azzurri avevano già vinto il girone. Sempre nel 2016 Ovidiu Hategan partecipa anche alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, dove arbitrerà anche una semifinale.

OVIDIU HATEGAN, ARBITRO ITALIA GALLES: LE STATISTICHE

Dunque Ovidiu Hategan è l’arbitro di Italia Galles e per il fischietto rumeno sarà la seconda presenza agli Europei 2020: in precedenza infatti Hategan ha già arbitrato Polonia Slovacchia di lunedì 14 giugno, partita finita con la vittoria slovacca per 2-1 e con un bilancio disciplinare di due ammonizioni più una espulsione. Nel corso della stagione 2020-2021 l’arbitro Ovidiu Hategan ha diretto anche ben sei partite di Champions League, delle quali due hanno coinvolto squadre italiane: la vittoria della Juventus per 0-2 sul campo della Dinamo Kiev e la pesante sconfitta casalinga per 0-5 dell’Atalanta al cospetto del Liverpool.

La partita più prestigiosa tuttavia è stata quella dei quarti di finale tra Manchester City e Borussia Dortmund, terminata con il successo inglese per 2-1. Il 30 marzo scorso Hategan ha arbitrato il Galles nelle qualificazioni mondiali e i britannici vinsero per 1-0. Complessivamente, nel corso di questa stagione il signor Ovidiu Hategan ha arbitrato 35 partite ufficiali, con un bilancio di 127 cartellini gialli, nove espulsioni (sei per somma di ammonizione e tre per rosso diretto) e ha concesso appena cinque calci di rigore.



