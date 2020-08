Arbitro Makkeile, Var/ Rigore su Lukaku e mani in area, Conte imbufalito

E’ grazie al rigore realizzato da Romelu Lukaku che l’Inter si trova a condurre, nei primi minuti, la sfida europea contro il Siviglia in trasferta. L’attaccante nerazzurro ha portato in vantaggio la squadra di Antonio Conte con un penalty perfetto. Tutto accade dopo una manciata di minuti dal fischio di inizio, con Lukaku che brucia Diego Carlos in velocità. Il bomber belga si infila dentro l’area avversaria, viene steso sotto gli occhi dell’arbitro Makkeile e guadagna il calcio di rigore con tanto di cartellino giallo al brasiliano. In questa situazione il tecnico Antonio Conte si mostra furioso dalla panchina: infatti l’allenatore nerazzurro chiedeva il cartellino rosso per il giocatore del Siviglia, autore del rigore su Lukaku. La furia di mister Antonio Conte precede il gol del pareggio realizzato dagli spagnoli (1-1), che al dodicesimo la rimettono in piedi con De Jong, che di testa anticipa Godin ed insacca in rete.

Rigore di Lukaku, la furia di Conte con l’arbitro per il giallo a Diego Carlos

Dal rigore di Lukaku in avanti la tensione ha toccato livello altissimi in campo e tra le panchine. Da segnalare attorno al diciassettesimo lo scontro tra Banega e Antonio Conte, che contestava per un presunto tocco col braccio del calciatore sulla conclusione di Barella. Anche l’allenatore nerazzurro, dunque, finisce sul taccuino dei cattivi. Cartellino giallo dopo aver protestato visibilmente nei confronti dell’arbitro Makkeile.



