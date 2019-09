Arbitro Mariani, VAR Inter-Udinese/ Video: De Paul espulso per schiaffo a Candreva

Rodrigo de Paul espulso in Inter-Udinese. L’attaccante ha lasciato in inferiorità numerica la sua squadra per uno schiaffo rifilato ad Antonio Candreva. La manata non è stata subito vista dall’arbitro Mariani, che è stato richiamato dal VAR per esaminare l’episodio. Dopo averlo analizzato, ha deciso di punire il giocatore con il cartellino rosso. E questo ha inevitabilmente cambiato la partita. Una follia che poteva risparmiarsi. Lo schiaffo in pieno volto non è stato particolarmente violento, ma è pur sempre uno schiaffo. Il direttore di gara ha quindi deciso di punire il gesto. A prescindere dall’intensità del contatto, si tratta di un gesto deprecabile. Tutto era nato da un battibecco, poi la reazione di Rodrigo de Paul. Dopo il check al monitor l’espulsione è stata inevitabile per il calciatore argentino. E quindi partita in salita per l’Udinese, che si stava ben difendendo a San Siro.

VAR INTER-UDINESE: DE PAUL ESPULSO PER SCHIAFFO A CANDREVA

Rodrigo de Paul aveva subito un duro fallo da Barella pochi minuti prima la manata ai danni di Antonio Candreva. A palla lontana gli ha rifilato una leggera manata, allora l’esterno dell’Inter è stramazzato a terra, mentre l’arbitro è stato richiamato dal VAR per analizzare quanto accaduto. Dopo averlo fatto, il direttore di gara ha deciso di punire il fantasista argentino, che si è infuriato per la decisione. Pochi minuti prima lo stesso De Paul aveva subito un duro fallo di Barella, ma in quella occasione il signor Mariani ha estratto solo il cartellino giallo e il VAR non è intervenuto. Difficile capire se questo abbia pesato nella sua reazione, perché dalle immagini si vede Candreva che corre e gli dice qualcosa (non è chiaro cosa) e allora Rodrigo de Paul perde la pazienza e gli rifila una manata in faccia, con l’avversario che cade a terra e si innesca dunque il controllo del VAR che porta alla sua espulsione.

L’expulsion de De Paul pour avoir giflé Candreva 😭 #InterUdinese pic.twitter.com/TLJRcs6gkb — Inter FR [Médias] (@InterFRAMedia) September 14, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA