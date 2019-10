Arbitro Massa, VAR Roma-Cagliari/ Video gol Kalinic annullato: furia Fonseca-Petrachi

È successo di tutto dopo Roma-Cagliari per il gol annullato a Kalinic. Tante le polemiche nate dopo la decisione dell’arbitro, che ha ravvisato un fallo dell’attaccante su Pisacane. Per il direttore di gara Massa ha spinto il difensore contro il portiere Olsen. Una decisione presa senza esitazione, infatti mentre i giallorossi esultavano lui aveva già annullato il gol e si era sincerato delle condizioni dei due giocatori del Cagliari. Per la Roma invece quello di Kalinic non era fallo e a fine partita è esplosa la rabbia della panchina giallorossa. Fonseca e i suoi assistenti si sono scagliati contro l’arbitro, che ha espulso l’allenatore per doppia ammonizione dopo il triplice fischio. Vibranti le proteste della Roma anche nel post partita. Petrachi ha parlato di «arbitraggio che subito è sembrato arrogante e supponente» ai microfoni di RomaTv. Poi si è lasciato andare ad altre forti considerazione: «Se quello è fallo andiamo a fare tutti danza classica: non era fallo. Siamo tutti mortificati per una vittoria che era sacrosanta e ci è stata scippata».

ARBITRO MASSA, VAR ROMA-CAGLIARI: VIDEO GOL KALINIC ANNULLATO

Ma clamoroso è anche quanto accaduto a Roma Tv durante il post partita. Il commentatore sportivo Ruggiero Rizzitelli, infuriato per il gol annullato a Kalinic, ha lasciato la trasmissione. «Non mi va di commentare oggi, non riesco ad analizzare questa partita. Abbandono la trasmissione per protesta», ha dichiarato in diretta. E si è lasciato andare ad un duro sfogo. «Vergogna. Mi denunciano se dico quello che penso». Un gesto sorprendente da parte dell’ex giocatore della Roma, in evidente disaccordo con le decisioni arbitrali di Massa. Poi il commentatore sportivo è rientrato in studio chiedendo scusa ai telespettatori per quanto accaduto. Anche Fonseca tra l’altro ha chiesto scusa per le proteste che hanno portato alla sua espulsione. «Voglio chiarire che ho meritato l’espulsione», ha detto in tv e in conferenza stampa. Qui però ha sfogato tutta la sua amarezza: «Non mi è piaciuta la gestione della gara, ma non aggiungo altro. Non ne vale la pena».

Nikola Kalinić (Roma) disallowed goal vs Cagliari pic.twitter.com/xxgyokmkBC — Main Team (@MainTeamSports) October 6, 2019





