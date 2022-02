Arbitro Rosario Abisso/ Rabbia Nicolò Zaniolo: gol annullato al VAR ed espulsione

L’ARBITRO ROSARIO ABISSO ANNULLA IL GOL DEL VANTAGGIO A ZANIOLO DOPO IL CONSULTO AL VAR

Minuti finali movimentati in Roma-Genoa, in cui il protagonista assoluto è stato Nicolò Zaniolo. Il centrocampista giallorosso sigla il gol del vantaggio al 91′, annullato dall’arbitro Rosario Abisso dopo il consulto al VAR. Lo stesso Zaniolo, si fa poi espellere per proteste. Da quello che poteva quindi sembrare un finale felice per la Roma, si è invece trasformata in una beffa, con la decisione dell’arbitro Rosario Abisso che ha suscitato diverse polemiche.

Dopo 90 minuti che non regalano molte emozioni, Nicolò Zaniolo porta a spasso la difesa genoana e con un sinistro chirurgico trafigge Sirigu siglando un gran gol. L’Olimpico esplode, con Nicolò Zaniolo che si toglie la maglia durante i festeggiamenti sotto la Curva Sud, esultanza che gli costa il cartellino giallo. L’arbitro Rosario Abisso viene però richiamato al VAR per valutare un episodio ad inizio azione: Abraham pesta il piede a Vasquez commettendo fallo e l’arbitro annulla quindi il gol.

POLEMICHE CON ARBITRO ROSARIO ABIZZO DOPO L’ESPULSIONE. MOURINHO: “SIAMO PICCOLINI”

Il gol annullato dal VAR a Nicolò Zaniolo dall’arbitro Rosario Abisso ha scatenato le proteste dei calciatori giallorossi, i quali hanno provato a spiegare al direttore di gara come il contatto tra Abraham e Vasquez fosse un normale contrasto di gioco. Abisso conferma però la sua decisione e fa riprendere il gioco. Ultimi scampoli di gara piuttosto movimentati, con la panchina giallorossa e i calciatori in campo che continuano nelle proteste.

La rabbia di Nicolò Zaniolo esplode in veementi proteste che gli causano l’espulsione diretta da parte di Abisso. La gara termina quindi 0-0, con le polemiche che sembrano essere solo all’inizio. Il tecnico della Roma, José Mourinho, intervistato da Dazn, non ha voluto commentare l’episodio del gol. Sull’espulsione di Zaniolo ha invece affermato: “Quel rosso Lautaro a San Siro o Chiellini o Zlatan non lo prendono mai. Questi siamo noi, siamo piccolini”.

