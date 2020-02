Arbitro stende a testate il portiere, Daspo per lui/ Tragedia sfiorata a fine gara

Il questore Antonio Pignataro ha preso un provvedimento importante nei confronti di un arbitro che ha steso un portiere a testate. Daspo per il direttore della gara di Seconda Categoria alla fine della quale si è sfiorata la tragedia. Siamo alla fine di Borgo Mogliano-Montottone Grottese, gara che si conclude 1-3, e il portiere della squadra di casa litiga violentemente con l’arbitro. L’estremo difensore era stato espulso per un fallo che aveva portato al rigore per gli ospiti che porterà alla vittoria del Montottone. Così il direttore di gara ha deciso di colpire il portiere con un violento colpo di testa che l’ha costretto a terra. Il ragazzo è stato portato subito in ambulanza all’ospedale dal quale è stato dimesso con 15 giorni di prognosi. Sono stati poi i carabinieri a inviare alla procura un’informativa sull’accaduto.

Arbitro stende a testate il portiere, Daspo per lui: “Comportamento inaccettabile”

Si tratta di un “comportamento inaccettabile” quello che ha portato al daspo di un arbitro di seconda categoria in grado di stendere a testate il portiere del Borgo Mogliano. Il questore Pignataro ha parlato al Corriere: “L’arbitro è una di quelle figure fondamentali e che svolge una funzione pubblica. Deve farlo con disciplina, onore e grande rigore, rispettando il proprio ruolo che deve essere equilibrato e saggio. Non può permettersi di azzuffarsi con un calciatore, deve fare la sua parte con correttezza”. Si parla poi di esempio da dare a bambini e famiglie che vanno allo stadio per divertirsi specialmente in un momento in cui si parla sempre più spesso di violenza sui campi di calcio minori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA