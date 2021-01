ARBOLIA/ Parma, via al primo bosco urbano. E anche Treviso sigla l’intesa…

Arbolia, la nuova società benefit nata dalla collaborazione tra Snam e Fondazione Cassa Depositi e Prestiti, ha completato in questi giorni il suo primo bosco urbano a Parma e ha siglato un protocollo d’intesa con il Comune di Treviso.

Nella città ducale, capitale italiana della cultura 2020/2021, la start-up green ha ultimato la realizzazione del suo primo bosco urbano da circa 2.000 alberi nella periferia Sud. Ne seguirà un altro da ulteriori 2.000 piante nelle prossime settimane, sempre nella zona Sud. Gli interventi, frutto di una collaborazione con il Comune di Parma, sono stati finanziati da due aziende del territorio, Max Streixher e Tre Colli. I due boschi di Parma consentiranno di assorbire circa 335 di tonnellate di CO2 l’anno e circa 1.200 kg di PM10.

Arbolia, primo bosco urbano a Parma. E a Treviso…

A Treviso, dove il Comune ha presentato il proprio “Piano di Riforestazione urbana”, Arbolia ha firmato un protocollo d’intesa per l’individuazione di aree idonee a realizzare nuovi boschi urbani. La collaborazione, la prima per Arbolia nel Nord Est, ha l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria (favorendo l’assorbimento della CO2 e di polveri sottili), migliorare il microclima locale con la riduzione delle bolle di calore, ridurre il rischio idrologico (grazie all’assorbimento delle acque) per il benessere dei cittadini.

“Siamo felici di avviare una collaborazione con il Comune di Treviso e ci auguriamo di poter individuare al più presto le aree idonee – spiega Salvatore Ricco, amministratore delegato di Arbolia – L’obiettivo di Arbolia è dare vita a nuovi polmoni verdi nelle città italiane, supportando le amministrazioni nel percorso di decarbonizzazione, a beneficio delle comunità e del Paese”.

Arbolia progetta, promuove e realizza in Italia iniziative di imboschimento e rimboschimento su terreni messi a disposizione dalla pubblica amministrazione, mediante il sostegno economico di aziende e privati che desiderino contribuire al miglioramento dell’ambiente. Oltre a realizzare gli interventi, Arbolia si occupa anche della cura e della manutenzione delle piante per i primi due anni, sollevando la pubblica amministrazione dai relativi oneri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA