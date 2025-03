L’Arca dell’Alleanza che custodisce le Tavole della Legge potrebbe essere stata localizzata dalla CIA. Lo rivelano documenti declassificati dell’agenzia, secondo cui un sensitivo decenni fa avrebbe avrebbe individuato in Medio Oriente il baule di legno placcato in oro che si ritiene contenga le due tavole con i Dieci Comandamenti che Dio diede a Mosè tra il XIII e il XVI secolo a.C. Tornata sotto i riflettori grazie al film Indiana Jones di Steven Spielberg dell’81, l’Arca dell’Alleanza è stata oggetto di diverse indagini.

Questo manufatto leggendario sarebbe stato individuato con la tecnica paranormale della visione remota, che non è una scienza. Peraltro, la notizia manca di conferme ufficiali e prove archeologiche, per cui si parla di speculazioni prive di fondamento. Di fatto, il mistero dell’Arca dell’Alleanza resta irrisolto, riaccendendo il dibattito tra fede e scienza, ma anche cospirazione.

ARCA DELL’ALLEANZA, L’ESPERIMENTO DELLA CIA

Comunque, la CIA ha condotto esperimenti come parte del Progetto segreto Sun Streak con individui noti come “visualizzatori remoti”, tipo sensitivi e chiaroveggenti, convinti di poter ricevere informazioni su oggetti lontani. In una sessione del 5 dicembre 1988, il sensitivo incaricato di identificare l’ambita Arca, secondo i documenti della CIA recentemente circolati sui social media ma declassificati per la prima volta nell’agosto 2000, ha descritto un luogo in Medio Oriente dove si troverebbe l’oggetto, precisando che sarebbe circondato da architettura islamica e protetto da misteriose “entità custodi”, in grado di distruggere gli individui che avessero tentato di danneggiarlo.

ARCA DELL’ALLEANZA, LA DESCRIZIONE DEL SENSITIVO

Il sensitivo ha raccontato che in quel contenitore che sarebbe riuscito a individuare ci sarebbe un altro contenitore, inoltre lo ha descritto, indicando che è fatto di legno, oro e argento. “Simile nella forma a una bara ed è decorato con serafini“. Il documento declassificato mostra diverse pagine di disegni raffiguranti uno dei quattro serafini che spiccano sugli angoli dell’Arca, insieme a un disegno di mummie allineate su un muro. “Le immagini degli edifici circostanti indicavano la presenza di cupole di moschee“.

L’oggetto sarebbe nascosto sottoterra in condizioni di umidità e oscurità. “C’è un aspetto di spiritualità, informazione, lezioni e conoscenza storica che va ben oltre ciò che sappiamo ora“, ha proseguito il sensitivo. Per quanto riguarda le entità a protezione dell’Arca dell’Alleanza, ha precisato che questa “può essere aperta solo da coloro che sono autorizzati a farlo: questo contenitore non verrà/non potrà essere aperto finché non verrà ritenuto il momento giusto“. Invece, coloro che provano ad aprirla forzandola “vengono distrutti dai protettori del contenitore attraverso l’uso di un potere a noi sconosciuto“.