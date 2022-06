Arcadia Yachts a Boss in Incognito/ Il cantiere fondato da Ugo Pellegrino

Arcadia Yachts di Ugo Pellegrino a Boss In Incognito

Arcadia Yachts, il cantiere fondato da Ugo Pellegrino diventa protagonista della seconda puntata di Boss In Incognito su Rai2. Nella prossima puntata del reality-game che mette a confronto il boss di una fabbrica con i dipendenti vedremo il capo di una importante realtà imprenditoriale camuffare il proprio aspetto, assumendo un nome fittizio per passare dall’altra parte e lavorare a stretto contatto con i dipendenti. L’azienda Arcadia Yachts è nata grazie a Ugo Pellegrino e sul sito ufficiale è possibile conoscere qualcosa in più dell’anima di un’azienda che nel corso degli anni ha fatto passi da gigante diventando una realtà internazionale con riscontri a Dubai, Stati Uniti e Asia Pacific, che vanno ad aggiungersi a Mediterraneo, Caraibi e Australia.

“Arcadia Yachts” – si legge nel sito – “si riconosce nei valori di una cultura millenaria che ha scritto pagine di storia, arte e architettura Tutto questo vive oggi nei nostri yacht, che continuano a raccontare una storia senza tempo di amore per il mare”. Non solo, il motto del fondatore Ugo Pellegrino è “quando c’è un’idea, sei a metà del viaggio”.

Arcadia Yachts: cosa sappiamo sull’azienda protagonista di Boss In Incognito

Non solo, sempre scrutando nel sito ufficiale dell’azienda napoletana è possibile leggere: “ARCADIA YACHTS la navigazione ruota attorno all’uomo che riscopre un rapporto più vero con il mare, in continua scoperta e meraviglia. Gli ampi spazi e le vetrate degli yacht creano ambienti in cui abitare e immergersi in una natura che è esaltata e salvaguardata dalla tecnologia. Il navigare riscopre la sua parte più nobile, supera il passato e fa rotta verso lo Yachting Renaissance”. Da dove nasce il nome? “Nell’antica Grecia, l’Arcadia era un luogo idilliaco in cui vivere in armonia con lo Spirito della Natura. Un’armonia che rivive oggi a bordo dei nostri yacht all’avanguardia” si legge nel sito.

Per l’azienda partenopea si tratta di un momento davvero magico visto che dal 28 maggio al 5 giugno sarà tra i protagonisti della terza edizione del Salone di Venezia in programma presso l’Arsenale con il suo Sherpa 80 XL, uno yacht di 24 metri di lunghezza e 7 metri di baglio che rappresenta al meglio i più affascinanti punti di forza del brand.











