Arcangelo scarica ancora Gemma Galgani: cos’è successo a Uomini e Donne

Gemma Galgani non trova pace e, nella registrazione di Uomini e Donne del 5 maggio 2025, vive un altro momento difficile. Il finale di stagione del dating show di canale 5 non promette un epilogo da facola alla dama di Torino che si ritrova a dover fare i conti con una nuova delusione. Dopo aver sperato di poter avere una frequentazione continua con Arcangelo, ha dovuto fare i conti prima con il desiderio del cavaliere di uscire con Marina e poi con la scelta del cavaliere di uscire anche con Cinzia con la quale sembra esserci un feeling importante.

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nella registrazione del 5 maggio 2025, durante un confronto al centro dello studio, il cavaliere spiega di essere uscito sia con Marina che con Cinzia e, durante il confronto con le due dame, ribadisce nuovamente la sua intenzione di non uscire più con Gemma chiudendo definitivamente la loro frequentazione.

Marina piange a Uomini e Donne dopo lite con Tina Cipollari

Le parole di Arcangelo feriscono non solo Gemma, ma anche Marina. Quest’ultima, durante i primi appuntamenti con il cavaliere, aveva ammesso di stare bene con lui e di gradire il suo corteggiamento. Nonostante l’interesse reciproco evidente, Arcangelo non solo non ha concesso l’esclusiva a Marina ma ha deciso di uscire anche con un’altra dama del parterre ovvero con Cinzia.

Durante il confronto in studio, nel corso della registrazione del 5 maggio, Marina non ha nascosto la delusione per l’accaduto litigando duramente anche con Tina Cipollari che l’aveva attaccata anche in una precedente occasione. In seguito allo scontro con la bionda opinionista, Marina scoppia a piangere e, delusa da Arcangelo9, decide di chiudere definitivamente con lui. Arcangelo, così, continua solo con Cinzia che, a sua volta, accetta di portare avanti la frequentazione.

