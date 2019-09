Arcangelo Bianco/ Cosa accadrà con l’ex Nunzia Sansone? (Uomini e Donne)

Arcangelo Bianco non ha chiuso del tutto la porta alla sua ex Nunzia Sansone ma…

Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone di certo non vivranno un ritorno di fiamma. I due protagonisti di Temptation Island hanno avuto infatti modo di rivedersi grazie a Uomini e Donne, che a inizio stagione è solito dedicare un piccolo spazio a tutte le coppie del reality show. L’ultima volta che li abbiamo visti non erano di certo felici e sembra che gli attriti siano ancora presenti. Durante la registrazione della puntata a Uomini e Donne, Arcangelo infatti ha deciso di non salutare l’ex fidanzata e di cercare di limitare qualsiasi tipo di contatto. Ancora una volta ha ribadito quanto detto al falò di confronto prima di lasciare la trasmissione: non ha alcuna intenzione di ritornare sui suoi passi. Soddisfazione massima invece nel vedere che Nunzia ha capito di aver commesso diversi errori nella loro relazione e di sentirsi cambiata rispetto al passato, convinta di voler puntare verso la libertà. Anche se Arcangelo si è dichiarato felice, i rapporti fra i due sono rimasti gelidi per tutta la durata del loro intervento sul piccolo schermo.

Arcangelo Bianco, Uomini e Donne: ha ritrovato sé stesso

Dopo aver perso un po’ di kg ed aver ritrovato se stesso, Arcangelo Bianco continua a tenersi impegnato con shooting e giochi acquatici in seguito al termine di Temptation Island. Il pubblico non gli ha risparmiato di certo le critiche e presto potrebbe ritornare a parlare di lui dopo la messa in onda del suo intervento a Uomini e Donne. “In fondo tutti siamo degli inguaribili romantici”, scrive intanto sui social a corredo di uno scatto che lo vede di fronte ad una chiesa, rosa rossa fra le mani. Una foto che ha provocato anche qualche critica, come quella di un utente che ha risposto a tono: “Tu un po’ meno”. Arcangelo però non si è lasciato abbattere ed ha preferito sfoderare l’arte della diplomazia, rispondendo con un laconico “Dai un pochino anche io”. Altri invece si sono chiesti se quella particolare rosa fosse diretta a Maddalena Vasselli, l’ex Tentatrice che ha minacciato la relazione di Nicola Tedde a Temptation Island e ora in buoni rapporti con Bianco. Le voci di corridoio sulla loro possibile relazione in atto non sono mancate, ma Arcangelo ha già messo i puntini sulle i una settimana fa, chiarendo fra le Stories di avere solo un legame di amicizia con l’ex single.

Arcangelo Bianco, quel fiore per chi è?

Visualizza questo post su Instagram In fondo tutti siamo degli inguaribili romantici …🌹 Un post condiviso da Arcangelo Bianco 🌴 (@arcangelobianco_) in data: 4 Set 2019 alle ore 10:05 PDT





