Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone tornano insieme?/ Parla lui e riaccende la speranza

Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone sono usciti da Temptation Island da separati. Dopo una storia d’amore durata 13 anni, lui ha interagito con una tentatrice in maniera esplicita, tanto da strapparle un mezzo bacio. Tra l’altro, la ragazza in questione era Sonia Onelli, attuale fidanzata di Massimo Colantoni, ex di Ilaria Teolis e partecipante della stessa edizione del docu-reality di stampo sociologico. Nonostante quel bacio “rubato” la Sansone aveva cercato in qualunque modo di metterci una pezza per salvare il loro forte legame. Lui invece, nel corso del falò, con le tipiche frasi: “Non sei tu, sono io quello sbagliato…”, ha cercato in ogni modo di farsi lasciare e così, dopo un lungo confronto sono usciti dal programma separati. Anche fuori, la coppia non si è mai riformata. Secondo le numerose segnalazioni però, sembra siano rimasti in ottimi rapporti di amicizia e questo, potrebbe far sperare ad un riavvicinamento.

Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone tornano insieme? Le parole di lui

Arcangelo Bianco intervistato da Giada Di Miceli durante “Non succederà più” su Radio Radio, ha svelato in che rapporti è rimasto con Maddalena Vasselli, ex tentatrice che attualmente si è fidanzata con un calciatore del Trapani: “Siamo solo amici, come lo sono anche con le altre tentatrici. Abbiamo fatto qualche shooting insieme”. Su Nunzia Sansone ha invece svelato: “Non meritava determinati atteggiamenti miei a Temptation Island. Tornare con lei? Non so rispondere, non prevedo il futuro”. L’intervista è proseguita quindi, insistendo proprio su questo aspetto: “Ad oggi non escludo un ritorno con Nunzia. Sarei un’ipocrita se dicessi che mi sono dimenticato di lei dopo 13 anni. Se sono ancora innamorato? Non posso rispondere al momento”. I contatti tra di loro non si sono interrotti. Ed infatti, dopo la fine di Temptation Island si sono incontrati in più occasioni, per parlare o semplicemente chiarire ciò che è rimasto in sospeso: “Non penso lei mi abbia dimenticato. A lei farebbe piacere un riavvicinamento, ma magari sbaglio…”, ha continuato. Poi, di seguito, ha preferito non sbilanciarsi: “Ad oggi voglio stare solo. Sto facendo un percorso personale e sto cercando di capire qual è la cosa migliore per me”.

