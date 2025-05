Arcangelo, vita privata top secret del cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Ad Arcangelo, cavaliere del trono over di Uomini e Donne, sono state sufficienti due settimane per conquistare la popolarità e il centro dello studio diventando uno dei protagonisti dell’ultima parte della stagione. Signore distinto dall’aspetto elegante e ben curato, Arcangelo ha incuriosito il pubblico per il suo atteggiamento pacato e composto. Anche durante le varie discussioni in studio, in primis con Tina Cipollari, non perde mai la pazienza riuscendo a mantenere un tono di voce basso e tranquillo. Tutte caratteristiche della personalità di Arcangelo che incuriosiscono il pubblico che si chiese chi sia effettivamente Arcangelo.

Purtroppo, però, della vita privata del cavaliere non si sa assolutamente nulla. Ad oggi, infatti, non si conosce l’età di Arcangelo che, comunque, dovrebbe avere intorno ai sessant’anni e non si sa neanche che lavoro faccia. Top secret anche il suo passato sentimentale.

Il percorso di Arcangelo a Uomini e Donne

L’avventura di Arcangelo nel parterre del trono over di Uomini e Donne è iniziata da poche settimane ma è bastato l’appuntamento con Gemma Galgani a regalargli popolarità. Dopo aver accettato il numero di telefono di Gemma, infatti, Arcangelo ha stupito tutti per l’atteggiamento protettivo che ha dimostrato nei confronti della dama di Torino spiegando di aver accettato volentieri il suo numero di telefono e di averla voluta baciare.

Arcangelo, però, ha poi deciso di non fermarsi a Gemma e di guardarsi intorno e tra le tante dame è stato colpito dalla bellezza di Marina, una dama del parterre con cui sta uscendo e con la quale continuerà ad uscire come svelano le anticipazioni delle prossime puntate svelate da Lorenzo Pugnaloni. Con Gemma, invece, il cavaliere deciderà di chiudere ufficialmente dando una nuova delusione alla dama storica del trono over.