Tutto su Arcangelo, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Tra i nuovi cavalieri del trono over di Uomini e donne spicca Arcangelo, un signore distinto che si è messo in mostra dopo il primo appuntamento con Gemma Galgani. Già presente nel parterre da alcune settimane, Arcangelo ha conquistato le attenzioni della dama di Torino che, nonostante le varie delusioni, ha deciso di rimettersi in gioco lasciando il numero di telefono ad Arcangelo che dovrebbe avere un’età tra i 60 e i 70 anni. Il cavaliere di cui non si sa che lavoro faccia, ha accettato volentieri il numero di telefono di Gemma con cui è scattato subito un feeling speciale.

Gianmarco Steri, lite con Cristina Ferrara che abbandona Uomini e Donne/ "Mi ha messa nell'angolo"

Durante il primo confronto al centro dello studio, la dama non ha nascosto il proprio entusiasmo per la nuova conoscenza raccontando i dettagli del tempo trascorso insieme culminato in un bacio. Tuttavia, l’entusiasmo di Gemma si è spento subito.

Arcangelo: esterna con Gemma e Marina a Uomini e Donne

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, Arcangelo aveva spiazzato Gemma Galgani ammettendo di provare un interesse per un’altra dama del parterre, Marina. Gemma, tuttavia, aveva deciso di andare comunque avanti nella conoscenza. Nella puntata del programma di Maria De Filippi in onda oggi, Gemma torna al centro dello studio per un nuovo confronto con Arcangelo. Accanto alla dama di Torino, tuttavia, si accomoda anche Marina.

Gemma Galgani piange a Uomini e Donne per Arcangelo/ Tina Cipollari sbotta: "Sempre la stessa scena"

Il cavaliere, infatti, è uscito sia con Gemma che con Marina e, in studio, parte il confronto tra il cavaliere e le due dame. Tra un botta e risposta, non manca il commento di Tina Cipollari che punzecchia Gemma che si lascia andare ad uno sfogo non accettando le continue critiche della bionda opinionista.