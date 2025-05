Tutto su Arcangelo, cavaliere del trono over di Uomini e donne

Arcangelo si divide tra Gemma Galgani e Marina conquistando le attenzioni del pubblico ma scatenando, contemporaneamente, le critiche di Tina Cipollari. Arcangelo, della cui vita privata si sa davvero poco, si è presentato al centro dello studio con tutta la sua eleganza dopo un primo appuntamento con Gemma Galgani. A lasciare il numero di telefono al cavaliere è stata la stessa Gemma che, nonostante le varie delusioni, non perde le speranze di poter aprire nuovamente il proprio cuore all’amore. Numero di telefono che Arcangelo, come ha sottolineato lui stesso in studio ha accettato volentieri.

Il primo appuntamento, infatti, è andato a gonfie vele e tra i due c’è stato anche un bacio. Bacio che ha scatenato l’entusiasmo di Gemma che, però, è stata successivamente spiazzata dal desiderio del cavaliere di conoscere anche Marina, un’altra dama del parterre.

Nella puntata di Uomini e Donne del 5 maggio 2025, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Marina e Gemma Galgani. La prima spiega che che è felice del corteggiamento che sta ricevendo da Arcangelo che, a sua volta, in studio, spiega di voler fare chiarezza nel suo cuore. Il cavaliere, così, spiega di essere più attratto da Marina ma di voler continuare a conoscere, almeno per il momento, anche Gemma.

Parole che scatenano la dura reazione di Tina Cipollari che si scaglia contro il cavaliere accusandolo di prendere in giro Gemma e di non essere realmente interessato a lei. Tina, inoltre, sottolinea come, ogni volta che Gemma cerchi di avvicinarsi fisicamente ad Arcangelo, quest’ultimo si sposta. In studio va così in scena un lungo botta e risposta che si conclude con una Gemma delusa e quasi in lacrime.