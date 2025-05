Arcangelo: confronto fuori dallo studio di Uomini e Donne con Gemma Galgani e Marina

Arcangelo ancora protagonista di Uomini e Donne. Il cavaliere, nella scorsa puntata, aveva lasciato lo studio ed è da quel momento che comincia la puntata del dating show di canale 5 in onda oggi, giovedì 15 maggio 2025. Maria De Filippi chiama al centro dello studio Gemma Galgani e Marina, le due dama con cui sta uscendo il cavaliere. La conduttrice manda così in onda un filmato in cui si vede Arcangelo, fuori dagli studi, mentre discute con Gemma. “Ma tu continui a parlare degli altri ma non mi guardi”, sbotta Gemma nel backstage.

Al termine del filmato con Gemma, poi, Maria De Filippi manda in onda un altro filmato in cui Marina raggiunge Arcangelo in camerino. Il cavaliere, così, decide di non lasciare il programma e, in studio, svela quella che è la sua decisione su Gemma e Marina.

Arcangelo chiude con Gemma e va avanti con Marina

Dopo la messa in onda dei filmati, la puntata odierna di Uomini e Donne continua con l’ingresso in studio di Arcangelo. Il cavaliere che già nella puntata di ieri aveva ammesso di non essere sullo stesso livello sentimentale di Gemma, decide di chiudere con la dama di Torino e di continuare ad uscire solo con Marina.

Una decisione, quella di Arcangelo, che scatena la reazione di Gemma che, in studio, non nasconde la gelosia non riuscendo a capire il motivo di tale decisione di Arcangelo a cui ricorda anche dei baci che si sono scambiati. La situazione porta anche Tina Cipollari a commentare la situazione punzecchiando nuovamente il cavaliere. Nonostante Gemma provi in tutti i modi a fargli cambiare idea, Arcangelo resta fermo sulla propria posizione chiudendo definitivamente con lei.