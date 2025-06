Arcangelo dopo Uomini e Donne: cos’è successo

Arcangelo è stato un protagonista indiscusso della seconda parte della stagione del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere ha conquistato popolarità uscendo inizialmente con Gemma Galgani che, affascinata dai modi di fare di Arcangelo, ha deciso di lasciargli il numero di telefono. Dopo un bacio e qualche altro appuntamento, però, il sogno di Gemma che sperava di aver trovato l’uomo giusto con cui costruire qualcosa si è interrotto. Il cavaliere, infatti, ha cominciato a mostrare interesse per altre dame, in particolare per Marina e Cinzia.

La prima ha poi deciso di chiudere a sua volta la frequentazione dopo aver saputo della scelta del cavaliere di uscire anche con Cinzia mentre quest’ultima, concluse le registrazioni, ha preferito portare avanti la conoscenza con Antonio, un altro cavaliere del parterre. Che fine ha fatto, dunque, Arcangelo dopo Uomini e Donne? Tutto tace sul cavaliere di cui non si sa neanche se abbia un profilo Instagram.

Arcangelo e il ritorno a Uomini e Donne

Arcangelo, nonostante abbia concluso la stagione di Uomini e Donne senza una compagna, tornerà quasi sicuramente nel parterre del trono over a settembre. Il cavaliere, infatti, è riuscito a creare numerose dinamiche movimentando le puntate anche con le varie discussioni con Tina Cipollari.

Arcangelo, dunque, racconterà la propria estate nel parterre del trono over anche se i fan del programma di Maria De Filippi sperano di poter avere informazioni da qualche intervista che il cavaliere potrebbe rilasciare ai microfoni del magazine ufficiale della trasmissione come hanno fatto già altri protagonisti. Arcangelo, dunque, continuerà ad essere single in attesa di tornare nel parterre del trono over?

