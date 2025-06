Arcangelo dimentica Marina? Avvistato con una giovane donna: esplode il gossip sulla nuova presunta fidanzata dopo Uomini e Donne.

Dopo Uomini e Donne, dame e cavalieri hanno iniziato la loro estate come tutti quanti e fuori dal programma di Maria De Filippi, si sa, può scoppiare l’amore all’improvviso. Tra le segnalazioni che riguardano i protagonisti, infatti, ne spunta una su Arcangelo, personaggio che ha fatto molto discutere nella scorsa edizione del programma. Pare infatti che il cavaliere si sia innamorato, dato che è stato visto con una donna molto più giovane di lui.

La segnalazione su Arcangelo fa parecchio scalpore, dato che nell’ultima edizione è stato lui a prendere la scena del dating show. Dopo un’inizio di frequentazione con Gemma Galgani, l’uomo ha deciso di interrompere la conoscenza per le divergenze caratteriali lasciando la dama torinese in piena crisi emotiva. In seguito, Arcangelo si è detto interessato a Sabrina Zago e successivamente ha cercato di corteggiare anche Cinzia Polini, con la quale però la frequentazione è finita male prima di rendersi conto di essere preso da Marina.

Arcangelo di Uomini e Donne a Como con la nuova fidanzata? “Mai vista nel programma“

Insomma, Arcangelo non ha di certo avuto un comportamento considerato come “stabile” nei confronti delle dame di Uomini e Donne, e nonostante fosse arrivato alla consapevolezza di provare qualcosa per Marina, tra i due non è mai decollato un sentimento. Anzi, il cavaliere bergamasco pare aver già voltato pagina dato che nelle scorse ore è stato pizzicato con una donna molto giovane. A riportare la clamorosa segnalazione è stato Lorenzo Pugnaloni: “Arcangelo avvistato a Como con una signora decisamente più giovane di lui, mai vista nel parterre“.

L’estate di Arcangelo prosegue dunque per il meglio, e in attesa dell’inizio della nuova stagione, il cavaliere non si fa mancare un bel flirt estivo, sempre che di frequentazione amorosa si tratti e non di un grande equivoco. La donna al suo fianco, in ogni caso, è lontana dal mondo di Uomini e Donne e non sembra appartenere alla televisione.