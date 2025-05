Arcangelo e il rapporto con Gemma Galgani a Uomini e Donne

L’arrivo nel parterre del trono over di Uomini e Donne di Arcangelo ha permesso anche a Gemma Galgani di tornare ad essere una protagonista indiscussa della trasmissione. Nelle ultime puntate, infatti, la dama di Torino è uscita più volte con il cavaliere con cui ci sono stati anche diversi baci non nascondendo l’evidente interesse e la voglia di portare avanti la conoscenza. Dall’altra parte, tuttavia, pur non volendo chiudere totalmente con Gemma, Arcangelo ha chiesto di poter uscire con altre dame e, nella fattispecie, l’ha fatto sia con Marina che con Cinzia.

Agnese De Pasquale, scontro con Marilù a Uomini e Donne per Enrico/ La reazione del cavaliere

Con entrambe ci sono state dei baci e, di fronte a tale atteggiamento, Tina Cipollari ha puntato nuovamente il dito contro il cavaliere accusandolo di non essere mai stato realmente interessato a Gemma. Di fronte a tali accuse, Arcangelo ha chiuso la conoscenza ma ha continuato ad inviare messaggi alla dama di Torino.

Marilù Guarnieri, chi è la dama di Uomini e Donne/ Esce con Enrico, ma è scontro con Agnese

Le parole di Arcangelo per Gemma Galgani

Con Marina che si è tirata indietro dopo aver scoperto dei baci tra Arcangelo e Cinzia, Gemma Galgani ha chiesto ad Arcangelo il motivo per cui, nonostante la fine della frequentazione, continui ad inviarle messaggi. Il cavaliere del trono over le ha risposto di averlo fatto per gentilezza ed educazione, ma il suo atteggiamento è stato nuovamente giudicato incoerente.

Nella puntata di Uomini e Donne del 20 maggio 2025, di fronte alle continue critiche, il cavaliere si difende spiegando di non aver mai preso in giro Gemma che, stando a quello che dice il cavaliere, ha sempre avuto ben chiara la situazione. “Voi continuare a dire tutti la stessa cosa ma l’unica che è veramente coinvolta e sa bene come sono le cose e l’ha sempre detto è Gemma“, dice il cavaliere.

Enrico Molari, chi è il cavaliere di Uomini e Donne/ Esce con Marilù e Agnese, caos in studio